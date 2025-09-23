El dólar oficial bajó $45 y cerró a $1385, mientras que el dólar blue se hundió casi $70 En su segundo día en descenso, el precio del billete al público cedió 45 pesos. La cotización del blue en San Juan.

El dólar al público finalizó ofrecido a $1.385 para la venta en el Banco Nación, con un descenso de 45 pesos o un 3,1% en el día. El billete minorista llegó a operarse a 1.375 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.391,95 para la venta (baja de 46,35 pesos o 3,2%) y $1.338,06 para la compra.

En su segundo día de baja, el precio del dólar mayorista finalizó a $1.369, tras haber anotado un mínimo intradiario en los 1.350 pesos. Así, el tipo de cambio oficial regresó a su precio más bajo desde el 5 de septiembre, en una rueda de contado con negocios por 516,3 millones de dólares. El dólar mayorista alcanzó un reciente récord intradiario de $1.516 el viernes 19.

En tanto que el dólar blue se hundió casi $70 a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 3%. En San Juan, el dólar blue cerró en $1.350 para la compra y $1.450 para la venta.

La caída del precio del blue en las últimas dos ruedas se dio tras la eliminación de las retenciones al agro, así como también a las carnes bovinas y avícolas. Asimismo, generó mayor tranquilidad en el mercado la financiación del Tesoro de EEUU a la Argentina, que se especula que podría ser de un piso de u$s10.000 millones.

De esta manera, el Gobierno podría obtener mayor oferta de divisas en el mercado, que tras la derrota electoral de La Libertad Avanza se contrajo fuertemente y generó una tensión cambiaria.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 23 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cedió otros $39 y opera a $1.369.

Valor del MEP hoy, martes 23 de septiembre

El dólar MEP opera a $1.403,42 y la brecha con el oficial queda en el 2,5%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 23 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.415,93 y la brecha con el oficial es de 3,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,5.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de septiembre

El dólar cripto cotiza a $1.427,72, según Bitso.

MIRA TAMBIÉN A cambio de madera para abono, plantarán pistachos en Rawson

Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.853, según Binance.