El dólar oficial retrocede, pero la volatilidad de las tasas mantiene en alerta al mercado El tipo de cambio opera estable en los distintos segmentos, mientras crece la atención sobre el delicado equilibrio entre reservas, pesos en circulación y tasas overnight.

El dólar oficial borró la suba inicial y se mantuvo estable este martes 13 de enero, en una jornada en la que el foco del mercado no estuvo puesto exclusivamente en la cotización, sino en la volatilidad de las tasas de interés, un factor clave para el equilibrio financiero de corto plazo. En el Banco Nación, el tipo de cambio se ubicó en $1.485, mientras que en el segmento mayorista operó en $1.457.

En los dólares financieros, el contado con liquidación se negoció a $1.528,11 y el MEP a $1.484,60.

En tanto, en el mercado informal, el dólar blue se vendió en la city porteña a $1.505, reflejando movimientos acotados en todas las variantes cambiarias. En San Juan repite por quinta jornada consecutiva y la venta se mantiene a $1.550.

Más allá de la estabilidad nominal, el arranque de 2026 reactivó el debate central que ordena las decisiones financieras en la Argentina: cómo acumular reservas sin desestabilizar el mercado de pesos y qué impacto tiene ese equilibrio frágil sobre el tipo de cambio. A diferencia de otros períodos, los operadores no miran un solo indicador, sino un conjunto de señales que, cuando se desalinean, se traducen rápidamente en presión cambiaria.

En ese contexto, las compras de divisas del Banco Central en el mercado oficial y el acceso a financiamiento para afrontar vencimientos inmediatos son leídos como datos positivos. Sin embargo, el verdadero termómetro de corto plazo continúa siendo el costo y la previsibilidad del fondeo en pesos. Cuando las tasas a un día exhiben volatilidad, el ajuste se transmite al resto del sistema: se recalibran posiciones, se enfrían estrategias en moneda local y se vuelve más exigente la evaluación sobre la sostenibilidad del esquema cambiario.

Con ese trasfondo, la pregunta que guía al mercado es qué tan viable resulta sostener el nivel del tipo de cambio cuando conviven la necesidad de sumar reservas, administrar vencimientos, absorber pesos y, al mismo tiempo, ofrecer cobertura cambiaria.

En cuanto a la intervención oficial, el Banco Central encadenó el lunes su sexta rueda consecutiva de compras, al adquirir u$s55 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). De esta manera, en las siete ruedas transcurridas de enero, acumula compras por u$s273 millones, lo que implica un promedio diario de u$s39 millones, según un informe de PPI.

El mismo reporte destacó que la autoridad monetaria superó holgadamente su propio target del 5%, ya que los u$s55 millones comprados representaron el 18,3% del volumen negociado en el mercado spot MAE (T+0). Con estas operaciones, el saldo del sector público consolidado —Tesoro más BCRA— pasó a ser positivo por primera vez en el mes, aunque de manera marginal, con u$s8 millones.

La mejora se explicó porque las compras acumuladas del BCRA entre el 5 y el 12 de enero, por u$s273 millones, lograron compensar la abultada venta del Tesoro nacional del 2 de enero, cuando se desprendió de u$s266 millones en el mercado oficial.