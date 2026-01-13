La región de Cuyo registró en diciembre de 2025 una inflación del 3%, ubicándose apenas por encima del promedio nacional del 2,8%, de acuerdo al informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. Con este resultado, el acumulado anual en la región alcanzó el 31,7%, en línea con el nivel general del país, que fue del 31.5%.
El informe detalla que, en la variación mensual de diciembre, el mayor impacto en Cuyo provino del rubro Transporte, que aportó 0,52 puntos porcentuales al índice general. Le siguieron Restaurantes y hoteles con 0,39 puntos, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una incidencia de 0,26 puntos.
El capítulo de Alimentos y bebidas no alcohólicas también tuvo un peso significativo en la región, con una incidencia mensual de 1 punto porcentual, consolidándose como uno de los principales factores de presión sobre el nivel general de precios. En menor medida, se destacaron Salud (0,16), Recreación y cultura (0,15), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,13) y Prendas de vestir y calzado (0,12).
En el análisis acumulado de todo 2025, los datos del INDEC muestran que en Cuyo los mayores aportes a la inflación anual correspondieron a Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 10,15 puntos porcentuales, seguidos por Transporte (4,13), Vivienda y servicios públicos (4,03) y Restaurantes y hoteles (3,37). Estos cuatro rubros explican una parte sustancial del incremento del costo de vida en la región.
Otros componentes relevantes en el acumulado anual fueron Salud (2,33), Recreación y cultura (1,68), Prendas de vestir y calzado (1,52) y Equipamiento del hogar (1,17), mientras que Educación aportó 0,82 puntos, Comunicación 0,69, Bebidas alcohólicas y tabaco 0,65 y Bienes y servicios varios 1,13.
El comportamiento del IPC en Cuyo reflejó así una dinámica similar a la del resto del país, aunque con una mayor presión mensual en diciembre, especialmente impulsada por el transporte, los alimentos y los servicios asociados al consumo fuera del hogar.