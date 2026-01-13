En Cuyo, la inflación de diciembre fue del 3% y cerró 2025 con un acumulado del 31,7% Transporte y alimentos fueron los rubros con mayor incidencia mensual en la región, según el informe del INDEC sobre el IPC de diciembre.

La región de Cuyo registró en diciembre de 2025 una inflación del 3%, ubicándose apenas por encima del promedio nacional del 2,8%, de acuerdo al informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. Con este resultado, el acumulado anual en la región alcanzó el 31,7%, en línea con el nivel general del país, que fue del 31.5%.

El informe detalla que, en la variación mensual de diciembre, el mayor impacto en Cuyo provino del rubro Transporte, que aportó 0,52 puntos porcentuales al índice general. Le siguieron Restaurantes y hoteles con 0,39 puntos, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una incidencia de 0,26 puntos.

El capítulo de Alimentos y bebidas no alcohólicas también tuvo un peso significativo en la región, con una incidencia mensual de 1 punto porcentual, consolidándose como uno de los principales factores de presión sobre el nivel general de precios. En menor medida, se destacaron Salud (0,16), Recreación y cultura (0,15), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,13) y Prendas de vestir y calzado (0,12).

En el análisis acumulado de todo 2025, los datos del INDEC muestran que en Cuyo los mayores aportes a la inflación anual correspondieron a Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 10,15 puntos porcentuales, seguidos por Transporte (4,13), Vivienda y servicios públicos (4,03) y Restaurantes y hoteles (3,37). Estos cuatro rubros explican una parte sustancial del incremento del costo de vida en la región.

Otros componentes relevantes en el acumulado anual fueron Salud (2,33), Recreación y cultura (1,68), Prendas de vestir y calzado (1,52) y Equipamiento del hogar (1,17), mientras que Educación aportó 0,82 puntos, Comunicación 0,69, Bebidas alcohólicas y tabaco 0,65 y Bienes y servicios varios 1,13.

El comportamiento del IPC en Cuyo reflejó así una dinámica similar a la del resto del país, aunque con una mayor presión mensual en diciembre, especialmente impulsada por el transporte, los alimentos y los servicios asociados al consumo fuera del hogar.