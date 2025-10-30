El dólar rebotó sobre el final de la rueda pero retrocede $54 desde las Elecciones: en San Juan no hubo cambios En el segmento mayorista, el dólar cerró en los $1.438, lejos del techo de la banda pero encima del cierre previo.

Este jueves, el dólar oficial rebotó sobre el final de la rueda pero acumula un retroceso de $54, justamente en esta semana posterior a las elecciones de medio término que dio por ganador a nivel país a la Libertad Avanza. Así, en el segmento mayorista, la divisa cerró en los $1.438, lejos del techo de la banda pero encima del cierre previo. En tanto, en el Banco Nación (BNA), el tipo de cambio se ubicó a $1.465 para la venta.

En los contratos de dólar futuro operaron con pérdidas generalizadas de hasta el 0,6%. Así, el mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista para octubre se ubicó en $1.440 y en diciembre en $1.515.

El dólar blue cotizó a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la brecha con el dólar oficial quedó en el 1,2%. En San Juan no hubo variantes y cerró su cotización en $1.400 para la compra y $1.500 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 30 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438.

Valor del CCL hoy, jueves 30 de octubre

El dólar CCL retrocede 0,1% y cotiza a $1.486,41,.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 30 de octubre

El dólar MEP cae 0,7% y opera a $1465,12.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.470,82, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.638, según Binance.