El petróleo se dispara: el Brent rozó los US$115 y alcanzó su máximo desde mayo

El precio internacional del petróleo volvió a encender las alarmas este viernes. El barril de Brent llegó a tocar los US$115,16 , su valor más alto desde comienzos de mayo, en medio de una creciente preocupación por la oferta energética debido a la escalada de tensión en Medio Oriente.

Alerta por el petróleo: superó los US$111 y crece el temor por una escalada en Medio Oriente

Luego del máximo intradiario, el Brent operaba cerca de los US$114,99, con una suba de alrededor del 1,5% , y encaminaba un avance semanal cercano al 4,4%. De confirmarse al cierre, sería además la tercera semana consecutiva de aumentos para una de las principales referencias internacionales del petróleo.

El West Texas Intermediate (WTI) , referencia del mercado estadounidense, también acompañó la tendencia y avanzaba alrededor de 1,8%, hasta ubicarse cerca de US$101,27 por barril .

La principal preocupación de los operadores está concentrada nuevamente en Medio Oriente. Los ataques hutíes contra objetivos en Arabia Saudita y los incidentes vinculados al transporte marítimo en la región aumentaron el temor a posibles problemas de abastecimiento , especialmente en zonas estratégicas para el movimiento mundial de crudo.

Saudi Aramco dispuso incluso la evacuación de su sede central en Dhahran como medida preventiva ante el deterioro de la situación de seguridad. Paralelamente, autoridades de Emiratos Árabes Unidos informaron sobre un derrame de petróleo frente a Umm Al Quwain, mientras distintos reportes del sector marítimo advirtieron sobre nuevos riesgos para los buques que operan en la región.

A ese escenario se sumó una interrupción en un oleoducto de Libia, que redujo temporalmente la producción de dos yacimientos y agregó presión sobre un mercado que ya se encontraba particularmente sensible a cualquier posible reducción de la oferta.

El mercado vuelve a mirar con preocupación a Medio Oriente

El petróleo viene atravesando semanas de fuerte volatilidad. Aunque las exportaciones de crudo de Medio Oriente habían logrado recuperarse, los inversores comenzaron a incorporar nuevamente en los precios el riesgo de que una profundización de los conflictos pueda afectar rutas marítimas, instalaciones petroleras o la disponibilidad de barcos para transportar el producto.

El fuerte incremento también vuelve a generar preocupación por su posible impacto sobre la inflación internacional. Un petróleo sostenidamente por encima de los US$100 puede presionar los costos de combustibles, transporte y producción y condicionar las decisiones de los principales bancos centrales.

Con el Brent nuevamente alrededor de US$115, el mercado permanece pendiente de cualquier novedad en Medio Oriente que pueda alterar el suministro. La cotización alcanzó este viernes su mayor nivel desde el 4 de mayo y profundizó una escalada que volvió a colocar a la energía entre los principales focos de tensión de los mercados globales.