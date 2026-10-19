El riesgo país trepó a 675 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año

El riesgo país argentino volvió a subir con fuerza este lunes y alcanzó los 675 puntos básicos, su nivel más alto en aproximadamente un año. El indicador elaborado por JP Morgan avanzaba alrededor de 4,2% respecto del cierre anterior , en una jornada marcada por nuevas caídas de los bonos soberanos y un escenario internacional que continúa presionando sobre los activos de mayor riesgo.

La cifra representa además el máximo registrado durante 2026 . Para encontrar niveles similares hay que retroceder hasta finales de octubre y comienzos de noviembre de 2025, cuando el indicador se encontraba por encima de los 660 puntos. La escalada se aceleró durante las últimas semanas: en apenas un mes, el riesgo país argentino acumuló un incremento superior a los 130 puntos básicos.

El movimiento se produce después de que los bonos soberanos argentinos volvieran a operar en terreno negativo. Los títulos Globales cedían alrededor de 0,5% en Wall Street , mientras que los bonos denominados en dólares acumulan una pérdida cercana al 5% durante el último mes. La caída de los precios de esos títulos tiene como contrapartida una suba de sus rendimientos y, en consecuencia, también presiona sobre el indicador de riesgo país.

Las pérdidas no se limitaron a la deuda soberana. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también operaban mayoritariamente en baja, con retrocesos que alcanzaban el 3,5% . Edenor encabezaba las caídas, mientras que Tenaris y los bancos Galicia, BBVA y Supervielle registraban descensos cercanos al 1,7%.

La situación contrasta con el mínimo que el riesgo país había alcanzado este año. El 10 de julio llegó a tocar los 403 puntos básicos , por lo que desde aquel piso el indicador sumó más de 270 unidades. Solo durante el último mes acumuló una suba cercana al 25% , en medio de un deterioro progresivo de las condiciones financieras.

El comportamiento de los bonos resulta clave para entender la evolución del indicador. Cuando los títulos argentinos pierden valor, aumenta el rendimiento que deben ofrecer a los inversores y se amplía la diferencia respecto de la deuda estadounidense, referencia utilizada para calcular el riesgo país. Por eso, las últimas jornadas negativas para los bonos volvieron a llevar el índice hacia máximos que no se observaban desde 2025.

Por qué volvió a subir el riesgo país

Una parte de la explicación está vinculada con el escenario internacional. La aceleración de la inflación de septiembre en Estados Unidos volvió a instalar la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria más restrictiva durante más tiempo, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continúan en niveles elevados. Ese contexto encarece el financiamiento para los mercados emergentes y suele impactar con mayor fuerza en economías consideradas de mayor riesgo.

A ese panorama externo se suman interrogantes domésticos. Los inversores comenzaron a mirar con mayor atención las necesidades de financiamiento de Argentina para 2027, en un contexto de tasas internacionales altas y mayores dificultades para colocar deuda a costos compatibles con una estrategia de regreso sostenido a los mercados internacionales.

El riesgo país mide precisamente la diferencia entre la tasa que pagan los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos considerados como referencia. Cuanto más elevado se encuentra el indicador, mayor es el costo potencial que debería afrontar Argentina para conseguir financiamiento internacional, una variable especialmente observada ante los vencimientos de deuda de los próximos años.

Los datos que ahora mira el mercado

La evolución de los activos seguirá condicionada esta semana por nuevos indicadores económicos. Este lunes se conocerán los datos del Intercambio Comercial Argentino de septiembre, mientras que el miércoles el INDEC difundirá el Estimador Mensual de Actividad Económica correspondiente a agosto. Los operadores también seguirán de cerca el desempeño de los bonos soberanos y la evolución de las tasas internacionales.

Con los 675 puntos básicos alcanzados este lunes, el riesgo país quedó en su valor más alto de 2026 y regresó a niveles que Argentina no registraba desde finales de octubre del año pasado.