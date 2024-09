El vicegobernador dijo que “si los municipios no cobran tasas es imposible sostener el alumbrado público”

El gobierno nacional anunció esta semana que provincias y municipios ya no podrán incluir en las boletas de los servicios públicos tasas y recargos. La decisión no cayó bien en San Juan en virtud que es una herramienta clave para recaudar por parte de las comunas que, entienden, si no lo hacen a través de la factura de luz difícilmente puedan cobrar algunos cargos municipales.

Sobre este tema hoy se refirió el vicegobernador y exintendente de Rivadavia, Fabián Martín, quien fijó posición. “Lo que se cobra, a favor de los municipios, es para soportar el gasto del alumbrado público. Es decir, los municipios cobran por la contraprestación de un servicio, iluminar calles, plazas y demás. Si los municipios no cobran tasas es imposible sostener el alumbrado público”, explicó en contacto con la prensa local

“La medida de Caputo es para algunos municipios donde se cobran otras cosas y en San Juan no sería aplicable, pero se está evaluando”, dijo Martín. Por su pasado en la Municipalidad de Rivadavia, precisó que por estos ítems la comuna embolsa unos 100 millones de pesos.

En otras provincias, hay municipios donde en la boleta de luz o gas ponen cargos sobre diferentes ítems que “engordan” la factura y obligan al contribuyente a pagarlo.