Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento salarial en noviembre y cómo quedan los sueldos

Las trabajadoras del sector de casas particulares recibirán un nuevo aumento que combina el ajuste mensual y la incorporación definitiva de una suma fija.

Llega una nueva actualización en los haberes del sector de casas particulares y, con el cambio de mes, se renueva la consulta obligada entre empleadores y trabajadoras sobre los montos que corresponde abonar por hora de trabajo y por la jornada mensual completa. Las remuneraciones varían de acuerdo con la categoría profesional, la modalidad de trabajo (con o sin retiro) y la carga horaria semanal.

Para el caso del personal para tareas generales la categoría más extendida que abarca los servicios de limpieza y mantenimiento del hogar, en noviembre la hora de trabajo pasará a costar $4.174,62 con retiro y $4.451,49 sin retiro, de acuerdo con las escalas oficiales informadas.

El esquema salarial fijado para el tramo final del año estableció aumentos escalonados aplicables sobre los valores del mes previo: tras los incrementos de agosto (1,9%) y septiembre (1,8%), los ajustes pautados continúan con un 1,7% en octubre, un 1,6% en noviembre y un 1,6% en diciembre.

Por qué el aumento de noviembre será mayor al 1,6% A diferencia de los meses previos, en noviembre el impacto en el bolsillo de las trabajadoras del hogar no responderá únicamente al porcentaje de incremento mensual del 1,6%.

En agosto se había otorgado una suma no remunerativa extraordinaria por única vez, cuyo importe se diferenció por carga horaria: $20.000 para quienes cumplen 16 horas semanales o más; $11.500 para quienes trabajan de 12 a menos de 16 horas; y $8.000 para jornadas inferiores a 12 horas.