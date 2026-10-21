    • 21 de octubre de 2026 - 21:24

    Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento salarial en noviembre y cómo quedan los sueldos

    Las trabajadoras del sector de casas particulares recibirán un nuevo aumento que combina el ajuste mensual y la incorporación definitiva de una suma fija.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Llega una nueva actualización en los haberes del sector de casas particulares y, con el cambio de mes, se renueva la consulta obligada entre empleadores y trabajadoras sobre los montos que corresponde abonar por hora de trabajo y por la jornada mensual completa. Las remuneraciones varían de acuerdo con la categoría profesional, la modalidad de trabajo (con o sin retiro) y la carga horaria semanal.

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    Para el caso del personal para tareas generales la categoría más extendida que abarca los servicios de limpieza y mantenimiento del hogar, en noviembre la hora de trabajo pasará a costar $4.174,62 con retiro y $4.451,49 sin retiro, de acuerdo con las escalas oficiales informadas.

    El esquema salarial fijado para el tramo final del año estableció aumentos escalonados aplicables sobre los valores del mes previo: tras los incrementos de agosto (1,9%) y septiembre (1,8%), los ajustes pautados continúan con un 1,7% en octubre, un 1,6% en noviembre y un 1,6% en diciembre.

    Por qué el aumento de noviembre será mayor al 1,6%

    A diferencia de los meses previos, en noviembre el impacto en el bolsillo de las trabajadoras del hogar no responderá únicamente al porcentaje de incremento mensual del 1,6%.

    En agosto se había otorgado una suma no remunerativa extraordinaria por única vez, cuyo importe se diferenció por carga horaria: $20.000 para quienes cumplen 16 horas semanales o más; $11.500 para quienes trabajan de 12 a menos de 16 horas; y $8.000 para jornadas inferiores a 12 horas.

    De acuerdo con lo acordado en la paritaria del sector, dicho bono pasa a integrar el básico de manera progresiva: un 25% se sumó en septiembre, un 50% en octubre y en noviembre se blanquea el 25% restante. Al quedar la suma fija incorporada en un 100% al salario básico, el incremento efectivo percibido a partir de noviembre superará el piso del 1,6% nominal.

    Escala salarial de noviembre categoría por categoría

    Los importes mínimos que deberán abonarse durante el mes de noviembre quedan conformados según el siguiente detalle:

    • Supervisores (coordinación y control de dos o más personas a cargo):

      • Por hora con retiro: $4.928,28

      • Por hora sin retiro: $5.344,33

      • Mensual con retiro: $614.791,27

      • Mensual sin retiro: $678.036,40

    • Personal para tareas específicas (cocineros/as exclusivos y tareas calificadas):

      • Por hora con retiro: $4.700,21

      • Por hora sin retiro: $5.098,84

      • Mensual con retiro: $575.394,53

      • Mensual sin retiro: $633.782,08

    • Caseros (cuidado y preservación de la vivienda donde habita):

      • Por hora (únicamente sin retiro): $4.451,49

      • Mensual (únicamente sin retiro): $562.837,52

    • Personal para tareas generales (limpieza, lavado y mantenimiento del hogar):

      • Por hora con retiro: $4.174,62

      • Por hora sin retiro: $4.451,49

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