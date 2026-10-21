Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento salarial en noviembre y cómo quedan los sueldos

Llega una nueva actualización en los haberes del sector de casas particulares y, con el cambio de mes, se renueva la consulta obligada entre empleadores y trabajadoras sobre los montos que corresponde abonar por hora de trabajo y por la jornada mensual completa. Las remuneraciones varían de acuerdo con la categoría profesional, la modalidad de trabajo (con o sin retiro) y la carga horaria semanal.
Para el caso del personal para tareas generales la categoría más extendida que abarca los servicios de limpieza y mantenimiento del hogar, en noviembre la hora de trabajo pasará a costar $4.174,62 con retiro y $4.451,49 sin retiro, de acuerdo con las escalas oficiales informadas.
El esquema salarial fijado para el tramo final del año estableció aumentos escalonados aplicables sobre los valores del mes previo: tras los incrementos de agosto (1,9%) y septiembre (1,8%), los ajustes pautados continúan con un 1,7% en octubre, un 1,6% en noviembre y un 1,6% en diciembre.
Por qué el aumento de noviembre será mayor al 1,6%
A diferencia de los meses previos, en noviembre el impacto en el bolsillo de las trabajadoras del hogar no responderá únicamente al porcentaje de incremento mensual del 1,6%.
En agosto se había otorgado una suma no remunerativa extraordinaria por única vez, cuyo importe se diferenció por carga horaria: $20.000 para quienes cumplen 16 horas semanales o más; $11.500 para quienes trabajan de 12 a menos de 16 horas; y $8.000 para jornadas inferiores a 12 horas.
De acuerdo con lo acordado en la paritaria del sector, dicho bono pasa a integrar el básico de manera progresiva: un 25% se sumó en septiembre, un 50% en octubre y en noviembre se blanquea el 25% restante. Al quedar la suma fija incorporada en un 100% al salario básico, el incremento efectivo percibido a partir de noviembre superará el piso del 1,6% nominal.
Escala salarial de noviembre categoría por categoría
Los importes mínimos que deberán abonarse durante el mes de noviembre quedan conformados según el siguiente detalle:
-
Supervisores (coordinación y control de dos o más personas a cargo):
-
Por hora con retiro: $4.928,28
-
Por hora sin retiro: $5.344,33
-
Mensual con retiro: $614.791,27
-
Mensual sin retiro: $678.036,40
-
Personal para tareas específicas (cocineros/as exclusivos y tareas calificadas):
-
Por hora con retiro: $4.700,21
-
Por hora sin retiro: $5.098,84
-
Mensual con retiro: $575.394,53
-
Mensual sin retiro: $633.782,08
-
Caseros (cuidado y preservación de la vivienda donde habita):
-
Por hora (únicamente sin retiro): $4.451,49
-
Mensual (únicamente sin retiro): $562.837,52
-
Personal para tareas generales (limpieza, lavado y mantenimiento del hogar):
-
Por hora con retiro: $4.174,62
-
Por hora sin retiro: $4.451,49