En Chile apuran para que el Paso de Agua Negra abra anticipadamente para favorecer la temporada turística Según dio cuenta la prensa trasandina, un funcionario chileno aseguró que la coordinación binacional avanzó para poder habilitar el paso anticipadamente este año y así potenciar el turismo y el comercio regional.

En declaraciones a un medio chileno, el delegado presidencial, Galo Luna, señaló que luego de conversaciones con autoridades argentinas, se han desarrollado importantes avances para habilitar el complejo fronterizo y que el gobierno “tiene como prioridad abrir lo antes posible este paso”.

Consultado sobre la posibilidad de anticipar la apertura del paso que une San Juan con la Región de Coquimbo, Luna explicó que el trabajo para ello comenzó una vez finalizada la temporada 2024-25, coordinando distintos servicios públicos, como Vialidad del MOP, SAG, Aduanas, Carabineros y PDI.

El año pasado, el paso internacional fue habilitado el 22 de noviembre.

“El interés del gobierno del Presidente Boric tiene como prioridad abrir lo antes posible este paso y en una situación ideal antes de lo acontecido el año pasado, porque tenemos claridad respecto a la importancia que tiene el turismo para la economía de la región gracias a la llegada de miles de visitantes argentinos”, indicó la autoridad en declaraciones El Día.

El delegado presidencial recordó además, que la integración binacional permitió, el año pasado, el primer transporte comercial hacia Chile por Agua Negra, lo que representó un hito relevante en la relación bilateral.

“Queremos que esta temporada sea incluso mejor y para ello estamos acelerando las conversaciones con las autoridades trasandinas, pues con ellos se acuerda la apertura del paso”, explicó.

Además, aseguró que se han destinado recursos importantes para mejorar la experiencia de los turistas y las condiciones de seguridad, incluyendo infraestructura del centro fronterizo y comunicaciones satelitales.