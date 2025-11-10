En el Premio Provincial de la Innovación competirán 80 proyectos, el doble de los esperado La convocatoria para ideas de servicios, proyectos y procesos revolucionarios sorprendió por el número y variedad de participantes.

San Juan entregará por primera vez el Premio Provincial a la Innovación, un concurso en el que buscan la idea más revolucionaria con impacto en la calidad de vida y desarrollo productivo. Surgió para poder integrar y reconocer a todos los emprendedores, profesionales y equipos que se encuentran trabajando en distintas áreas. En la primera convocatoria de inscripciones, superaron los 80 inscriptos, cuando esperaban cerca de 40.

El responsable de la organización de este evento es Carlos Gallardo, director de Innovación, área que depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. El funcionario dijo a DIARIO DE CUYO que consideran la convocatoria un éxito por el número y por la calidad de las ideas. Es que las propuestas que recibieron abarcan un gran abanico de áreas.

Tienen participantes con proyectos vinculados a salud, finanzas, gestión de compras, minería, energías renovables, materiales sustentables, sectores económicos tradicionales como la vitivinicultura o la industria e incluso gestión de servicios, packaging sustentable o alimentos, entre otros. A su vez, las propuestas tenían que ver con incorporar software, robótica, inteligencia artificial, uso de drones u otros procesos que revolucionan la forma de trabajo del área.

Entre los perfiles que se sumaron a la propuesta, Gallardo dijo que hay una edad promedio de 30 años, pero que se sorprendieron también porque se sumaron jóvenes y otros de mayor edad. “Algo llamativo es que hay muchos profesionales y del área académica y científica que presentaron sus ideas”, agregó. Esto, dijo, habla de que hay potencial tanto desde los emprendedores como de personas que están en áreas de investigación que pueden sumar propuestas innovadoras.

La idea del premio surgió luego del trabajo que vienen realizando desde Ciencia y Tecnología en los dos últimos años, con diferentes líneas de apoyo, créditos o aportes no reembolsables para la economía del conocimiento. Desde la cartera notaron que había gran variedad y calidad en estos sectores y por eso decidieron incorporarlos todos en un concurso al mérito.

Tal como esperaban, hubo una gran cantidad de participantes que estuvieron en algunas de las líneas de trabajo anteriores. “Cerca del 50% ya trabajó con nosotros alguna vez”, explicó Gallardo, “pero algunos estuvieron en periodos de incubación, los acompañamos durante los primeros pasos y hoy vemos que han avanzado por su parte”. Esto también lo interpretan como una señal de buenos resultados previos.

Además, incorporaron dos formas de sumarse al premio: los proyectos podían presentarse o ser nominados por otros. Cerca de un 10% llegó a estar en la lista de participantes porque otras personas consideraron que eran buenas ideas. “Esto fue una buena idea porque tal vez no se sentían con el nivel, pero igual están participando”, dijo, lo que sumó nuevas ideas de buen nivel al concurso.

Luego de la inscripción, que cerró el 7 de noviembre a la medianoche, empieza un proceso de evaluación de los mejores proyectos. Gallardo dijo que de las tres categorías, son servicios y productos las que tienen más competidores. Tienen un grupo de seis evaluadores, en los que incluyeron también referentes de sectores privados como industria, agro o minería, ya que uno de los criterios es que “tengan impacto en el desarrollo productivo de la provincia”. También evaluarán que tan avanzados están en ser aplicables y escalables.

Los encargados de seleccionar los mejores deberán dividirse primero a los participantes, una metodología a la que se vieron obligados por la gran participación. Luego de esto habrá puestas en común para elegir a los mejores de cada sector. Esperan tener para los primeros días de diciembre los ganadores. De cada categoría, el primer premio se llevará 3 millones de pesos y los segundos premios obtendrán un millón.