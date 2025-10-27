Con premios de $3.000.0000 para los primeros puestos y $1.000.000 para los segundos en cada categoría, aún hay tiempo para inscribirse en el Premio Provincial a la Innovación 2025. Convocatoria lanzada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, la misma busca promover y difundir desarrollos originales con impacto en San Juan.
El galardón reconocerá productos, servicios y procesos -las tres categorías disponibles- que hayan sido implementados en los últimos cinco años, con validación técnica y resultados concretos. Se valorará especialmente a aquellos que aporten soluciones a problemáticas locales, mejoren la calidad de vida y fortalezcan la competitividad provincial en áreas estratégicas: eficiencia hídrica, energías renovables, minería, agroindustria y economía del conocimiento.
Un dato interesante es que se puede postular un proyecto propio o bien nominar el de otra persona o empresa.
Para participar
La inscripción de las innovaciones se podrá realizar hasta el 7 noviembre de 2025, inclusive. La misma, se realizará por vía digital a través de los siguientes links:
- Postulación de una innovación propia: https://forms.gle/TyMofrr2NzS1H3Ps9
- Nominación de una innovación de un tercero: https://forms.gle/TvufnV5QF4rXbnW5
Para consultas sobre el Premio Innovación contactarse al siguiente mail: transf.innovacion.sj@gmail.com