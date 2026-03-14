    • 14 de marzo de 2026 - 10:05

    Los empleados bancarios acordaron un aumento millonario: cuál es el salario mínimo

    El sindicato que nuclea a los bancarios acordó con las entidades bancarias que el incremento de sueldos refleje el IPC del mes.

    Los bancarios lograron un incremento en sus haberes.

    Los bancarios lograron un incremento en sus haberes.

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    El sindicato La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, cerró con las cámaras del sector un nuevo acuerdo salarial sobre los sueldos de febrero, atado a la inflación, que fue de 2,9%. Así, el salario básico de los empleados bancarios queda en $2.187.023,79.

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    El entendimiento, al que llegó el gremio con Abaprra, Adeba, ABA y el Banco Central, establece que el retroactivo deberá ser abonado con los salarios de marzo.

    Esta actualización impacta en todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, y abarca los adicionales convencionales y no convencionales.

    El acuerdo también impactará en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Hasta el momento, este monto totaliza en $1.949.656,06 en su categoría inicial, sujeta a ajustes por futuras subas salariales.

    Así, las remuneraciones de los empleados bancarios acumularon un incremento de 5,9% en el primer bimestre del año.

    “Desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, indicaron en un comunicado.

    Paritarias: cuánto cobra un empleado bancario con aumento

    Con el aumento de 2,9%, el salario mínimo inicial bancario queda compuesto de la siguiente manera:

    Sueldo básico: $2.187.023,79;

    Bono por el Día del Bancario: $1.949.656,06;

    El incremento también impacta en los adicionales convencionales y no convencionales que perciben los trabajadores del sistema financiero.

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    El comunicado del gremio informando el aumento para los empleados bancarios

    El comunicado del gremio informando el aumento para los empleados bancarios

    Otro gremio cerró paritarias: Camioneros firmó un aumento salarial semestral

    El sindicato de Camioneros también cerró un nuevo acuerdo paritario con las empresas del sector. Resta que el Gobierno homologue la decisión.

    Se establece un aumento salarial del 10,1% para el semestre marzo-agosto, con incrementos mensuales escalonados.

    El incremento se abonará de la siguiente manera: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, y 1,5% en julio y agosto.

    Además, los camioneros recibirán una suma no remunerativa de $53.000 en marzo. Se liquidará por única vez.

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