La metáfora de la "Fórmula 1" y el "Fiat 600" del economista sanjuanino Coria Lahoz sobre la inflación y el mercado

El economista Eduardo Coria Lahoz analizó el panorama inflacionario y productivo de la Argentina en 2026 y sostuvo que, aunque el Gobierno nacional logró desacelerar la suba de precios, el país todavía arrastra las consecuencias de la fuerte emisión monetaria de años anteriores y enfrenta una economía “dual”, donde sólo algunos sectores muestran crecimiento real.

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El especialista consideró que el índice de inflación de abril, que se ubicó en el 2,6%, refleja una mejora respecto de años anteriores, aunque aclaró que la situación aún está lejos de ser estable.

“Una inflación del 2,6% mensual ubica a Argentina entre los 10 países con mayor inflación del mundo”, afirmó Coria Lahoz en Informadisímos de Radio Colón. Sin embargo, remarcó que el dato debe leerse en contexto: “Veníamos de una inflación del 200% anual y este año vamos a terminar alrededor del 30% anual, una séptima parte de lo que teníamos hace tres años atrás”.

De todos modos, el economista consideró que las proyecciones oficiales de una inflación cercana al 10% anual para 2026 eran “más bien anuncios políticos” y advirtió que la normalización será un proceso largo.

“El problema que tiene Argentina es que durante el gobierno anterior la base monetaria pasó de 900 mil millones de pesos a más de 9 billones. La economía no creció diez veces y quedó una enorme masa de pesos circulando”, explicó.

Según indicó, el Banco Central todavía debe absorber gran parte de ese excedente monetario mediante mecanismos financieros o a través del propio crecimiento económico. “Si vos multiplicás la base monetaria por diez, este proceso te va a llevar por lo menos 10 o 15 años”, sostuvo.

Coria Lahoz explicó que existen dos caminos para reducir el excedente monetario: el crecimiento genuino de la economía o la licuación vía inflación. "Conforme la economía crece, aumenta la demanda de pesos y empezás a absorber esos pesos que se emitieron de más”, detalló. Pero aclaró que mientras eso no ocurra a gran escala, el Banco Central debe continuar “esterilizando” dinero mediante bonos y tasas de interés elevadas. “Tenés que acomodar los platillos para que no se te caiga ninguno”, graficó.

En paralelo, destacó que en la región de Cuyo la inflación de abril fue incluso inferior al promedio nacional. Según el relevamiento de la Fundación para el Desarrollo Global, que el especialista dirige, el índice local rondó el 2,1%.

Entre los factores que ayudaron a desacelerar los precios mencionó el menor impacto de educación y combustibles. Sobre este último punto, señaló que YPF aplicó una estrategia “inteligente” al contener aumentos pese al contexto internacional.

“No vamos a aumentar el precio de los combustibles ahora y después recuperaremos cuando el petróleo baje”, resumió sobre la lógica que, según dijo, aplicó la petrolera estatal.

Minería, Vaca Muerta y una economía “de dos velocidades”

Coria Lahoz sostuvo que el Gobierno nacional concentró sus esfuerzos en tres sectores: petróleo, agroexportación y minería. En ese escenario, aseguró que San Juan todavía no percibe plenamente los beneficios porque los grandes proyectos mineros siguen en etapas preliminares.

“Todos estos proyectos mineros de los que se viene hablando en San Juan todavía no arrancan. Recién están en etapa de prospección y no comenzaron las inversiones fuertes”, señaló.

El especialista aclaró que minas ya operativas como Veladero continúan aportando actividad económica, pero sin el efecto expansivo que genera la construcción de nuevos emprendimientos.

“Lo que vos ves hoy es el pago de sueldos y la demanda de proveedores, pero no el impacto fuerte del desarrollo de la mina como pasó hace 15 años”, explicó.

Por eso, sostuvo que la mejora macroeconómica todavía no se traduce en alivio para el ciudadano común ni para buena parte de las pymes. “El impacto que vas a tener a nivel local va a ser prácticamente nulo hasta que arranque la minería”, afirmó.

En ese sentido, describió una economía partida entre sectores altamente competitivos y otros que atraviesan una profunda crisis. “Tenés una parte de la economía corriendo en un Fórmula 1 y otra que parece ir en un Fiat 600 modelo 73”, comparó.

Cierre de pymes y caída del empleo industrial

Coria Lahoz también advirtió sobre el deterioro del mercado interno tras la apertura de importaciones y aseguró que muchas industrias argentinas no logran competir con productos extranjeros. “Se han cerrado más de 20 mil pymes”, indicó.

El economista puso como ejemplo la fabricación de electrodomésticos y afirmó que un televisor importado “cuesta un tercio” de lo que vale producirlo en Argentina.

“Tenés sectores que, ante el cambio de modelo económico, no pueden competir porque no tienen escala para hacerlo. Están llamados a desaparecer”, afirmó.

Según explicó, esa situación ya provocó la pérdida de más de 200 mil puestos de trabajo industriales, en su mayoría empleos de salarios relativamente altos.

Finalmente, insistió en que el derrame económico hacia sectores vinculados al consumo interno todavía demorará varios años. “Las mieles de esta bonanza macroeconómica no van a llegar al mercado interno hasta dentro de uno, dos o tres años”, concluyó.