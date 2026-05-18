Los salarios registrados volvieron a perder contra la inflación en marzo

Los salarios de los trabajadores registrados volvieron a crecer por debajo de la inflación en marzo, con lo que acumulan siete meses consecutivos con variaciones inferiores a las de los precios. En el tercer mes del año tuvieron un incremento de 3%, mientras que el IPC de igual período arrojó 3,4%.

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Según surge de lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los sueldos de los trabajadores formales también pierden contra la inflación en la medición interanual y en el acumulado del primer trimestre : 28,1% contra 32,6% y 7% versus 9,4%, respectivamente.

El índice general de salarios, que incluye también a los informales, tuvo un incremento de 3,4%, idéntica variación que el IPC en igual período. Esta cifra está empujada, sobre todo, por la suba de 4,7% que tuvieron los trabajadores no registrados, pero hay que tener en cuenta que, según aclara el propio Indec, los datos de este sector tienen cinco meses de rezago.

Dentro de los salarios registrados, llama la atención este mes la magnitud del aumento que tuvieron los estatales, puesto que en las últimas mediciones eran los más perjudicados. Esta vez, aumentaron 5%, muy por encima de los formales privados, que subieron solo 2,1%.

De hecho, el jueves pasado, el Gobierno sostiene que el ajuste salarial desde fines de 2023 hasta la actualidad fue hecho sobre los sueldos del sector público , pero no sobre los informales (que fueron los que más crecieron en los últimos meses) y los registrados privados.

Asimismo, cabe destacar que el Gobierno también había sostenido, mediante un informe elaborado con datos oficiales, que los salarios registrados privados habían caído 0,3% en marzo, pero que su poder adquisitivo se mantiene en niveles superiores a los observados en noviembre de 2023.

De esa manera, con base en datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicados en el informe “Panorama mensual del trabajo registrado”, el Gobierno salió a contrarrestar las cifras del Índice de Salarios, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que vienen arrojando que los sueldos están por debajo del nivel que tenían al inicio del mandato de Javier Milei.

En el Gobierno –siempre sobre la base del SIPA–, sostuvieron que los salarios mostraron un deterioro al comienzo del mandato de Milei; luego tuvieron una fuerte recuperación que los colocó en marzo pasado un 3% por encima del nivel que tenían en noviembre de 2023.

La mirada de los especialistas

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), comentó que el salario formal sigue creciendo levemente por debajo de la inflación mensual, lo que no le permite recuperar valor real. “El salario real formal es un 5% inferior al que había a finales de 2023, antes de que asumiera el actual gobierno”, precisó.

Al analizar a los no registrados, Colina explicó: “El salario informal sigue creciendo por encima de la inflación y la CBT, lo cual señala que la tasa de pobreza seguirá disminuyendo en la primera mitad de 2026. Aunque con disminuciones más acotadas que las vistas hasta ahora”.

Colina analizó que, aunque el salario informal siga creciendo por encima de la inflación, no hay que perder de vista que es un salario bajo. “Se trata de apenas $700.000 por mes en comparación con los $1,5 millones de mediana del salario en el sector formal”, remarcó el especialista.

Según calculó el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, la caída mensual del salario privado registrado fue igual a la de febrero, -1,3%. “En el primer trimestre, su aumento mensual promedió 1,9%, en línea con el límite que definió el Gobierno para las paritarias, mientras la inflación promedió 3,1%. Como resultado, perdió 4% de su poder de compra respecto a un año atrás”, concluyó.

A su vez, Caprarulo destacó el fuerte aumento del salario del sector estatal. “En marzo se recuperó el salario público 1,6% mensual descontando la inflación, siendo la mayor suba desde mayo del 2025, aunque cayó 2,3% respecto a un año atrás”, estimó el economista.