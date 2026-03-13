Dólar: estiman que en 2026 saldrán u$s20.000 millones del sistema

El mercado cambiario vuelve a mostrar señales de preocupación. Según estimaciones privadas, la salida de dólares del sistema financiero podría alcanzar unos u$s20.000 millones durante 2026 , impulsada principalmente por la compra de billetes para ahorro y gastos en viajes al exterior, en un contexto donde la confianza en el peso aún se recupera lentamente.

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La proyección surge de un informe elaborado por la Fundación Capital , presentado durante un encuentro organizado por la Fundación Mediterránea. El trabajo fue expuesto por el economista Martín Redrado en la sede del Banco Macro, en Puerto Madero.

El informe advierte sobre el crecimiento de la denominada Formación de Activos Externos (FAE) , un indicador que refleja la salida de divisas del sistema financiero hacia el ahorro en billetes o inversiones fuera del país.

Solo en enero de 2026 , de acuerdo con el estudio, se retiraron de los bancos u$s2.730 millones . De ese total, u$s743 millones correspondieron a gastos en viajes al exterior , mientras que el resto se destinó principalmente a la compra de dólares para atesoramiento.

La tendencia se mantiene desde los últimos meses del año pasado. En diciembre salieron u$s1.822 millones , mientras que en noviembre la cifra había sido de u$s1.119 millones . El mayor pico reciente se registró en octubre , mes electoral, cuando la salida de divisas llegó a u$s5.434 millones .

Fuentes del mercado consultadas estiman que durante febrero la Formación de Activos Externos podría haber alcanzado cerca de u$s2.000 millones, lo que confirma que el fenómeno continúa durante el inicio del año.

Cuántos dólares guardan los argentinos

Otro dato clave que esperan los analistas es el informe que el INDEC publicará el 27 de marzo, cuando se difunda la Balanza de Pagos, Posición de Inversión Internacional y Deuda Externa correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

Ese reporte permitirá conocer cuántos dólares fuera del sistema, comúnmente llamados “dólares del colchón”, tenían los argentinos al cierre del año pasado. Según el último registro disponible, correspondiente al tercer trimestre, el monto ascendía a u$s251.219 millones.

Para entender el impacto de estos movimientos en la economía nacional también podés leer nuestro informe especial sobre cómo impacta la demanda de dólares en la economía argentina y el mercado financiero dentro de nuestro portal.

No crece la demanda de pesos

Mientras aumenta la búsqueda de dólares como refugio, los economistas advierten que la demanda de pesos permanece prácticamente estancada.

La cantidad de dinero circulante en la economía, conocida como M2 —que incluye efectivo y depósitos a la vista— se mantiene estable desde hace más de un año. El 10 de marzo, la base monetaria alcanzó $40,8 billones, mientras que el 5 de marzo de 2025 era de $32,6 billones.

En términos reales, el crecimiento fue prácticamente nulo, ya que el aumento nominal del 32% coincide con la inflación anual. Para los especialistas, este escenario refleja que los argentinos siguen prefiriendo ahorrar en dólares antes que mantener pesos en el sistema bancario.

El desafío del Gobierno para atraer dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta este año a que parte de los dólares guardados fuera del sistema regresen a los bancos. Entre las medidas impulsadas se encuentra la ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que busca incentivar la utilización de los ahorros en moneda extranjera.

El economista Carlos Pérez, director de la Fundación Capital, explicó que la economía argentina atraviesa un proceso de desinflación gradual, aunque con dificultades.

Según señaló, existe un proceso de remonetización lento, ya que la demanda de dinero “sube muy moderadamente”. En su análisis, una de las principales trabas es la falta de confianza histórica en la moneda local, lo que impulsa a los ahorristas a seguir refugiándose en dólares.