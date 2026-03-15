Minería y diversificación de la matriz productiva, los factores que incidieron en el crecimiento de la actividad económica en San Juan

En las últimas horas desde Argendata , un sitio de referencia de datos sobre el país que depende de Fundar, un centro destinado a la investigación entre otras acciones publicó un gráfico destacando el crecimiento de la actividad económica de las provincias. En el gráfico se puede observar que en un periodo de 20 años San Juan fue la cuarta provincia que más creció , y en ese contexto especialistas de distintas áreas analizaron los factores detrás del número, destacando a la minería como principal propulsor del crecimiento.

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Las estadísticas señalan que el principal crecimiento se registró en Neuquén, potenciado principalmente por la actividad que representa Vaca Muerta. Le siguen Santiago del Estero y Jujuy, y en cuarto lugar se encuentra San Juan con un crecimiento del 60,7% en el periodo que va del 2004 al 2024 en lo que es Producto Bruto Geográfico.

Para tener una idea, el Producto Bruto Geográfico mide el valor total de bienes y servicios finales producidos dentro de los límites de una provincia, en este caso, sirviendo como un indicador clave de la economía local.

Un detalle no menor en el análisis de los datos es que se trata del crecimiento dentro de la misma provincia en el periodo de tiempo establecido, y no una comparación entre jurisdicciones.

Hugo Goransky, uno de los principales referentes de la actividad industrial en la provincia; y Gustavo Ruiz Botella y Luis Aveta, especialistas en economía, coincidieron en que la minería fue la principal actividad que potenció el crecimiento económico en San Juan. Reflejo de ello se vio cuando iniciaron sus acciones tanto Veladero como Gualcamayo.

“Creo que el 100% de ese crecimiento lo explica la minería, provocando luego un efecto derrame. Al haber más personas con buenos salarios y empresas vinculadas a la minería, eso hizo que se consuma más y crezcan otros sectores como el comercio”, analizó Ruiz Botella.

Rememorando, en octubre de 2005 inició formalmente la producción a gran escala en Veladero, pero los trabajos en la zona ya se venían realizando con años de anterioridad. La “explosión minera” de aquel entonces se vio reflejada en los números vinculados a las exportaciones, representando un importante ingreso de divisas a la provincia.

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A poco más de 20 años del hito producto, el proyecto minero continua en vías de desarrollo; y no es el único en la actualidad que augura un futuro prometedor para la provincia. Para Aveta la base del crecimiento en San Juan en las últimas décadas tiene que ver con esta actividad.

Diversificación de la matriz productiva, otro de los factores detrás del crecimiento

Goransky precisó que no solo la minería tuvo su efecto positivo en el crecimiento económico de San Juan, destacando que la presencia de distintas actividades productivas también generó su granito de arena.

Al respecto detalló: “Si bien tiene mucho que ver la minería, también está el tema de los medicamentos con la planta Adium, que actualmente se está ampliando”. La planta Monteverde-Raffo, actualmente Adium, opera en San Juan desde hace más de 20 años y se estableció como un modelo de la industria farmacéutica nacional, siendo una de las plantas más grandes del país, brindando trabajo a más de 900 sanjuaninos.

A ello el empresario local consideró la olvidada Ley de Promoción Industrial, que concluyó sobre el 2012, y representó más de tres décadas de beneficio no solo para San Juan, sino también para San Luis, La Rioja y Catamarca. En ese contexto varias fueron las industrias que llegaron hasta la provincia con inversiones, instalando sus fábricas, generando puestos de trabajo y aumentando la matriz productiva local.

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En ese sentido Gonrasky recuerda industrias textiles como Lacoste y Vicunha; del área de los químicos como Clorox; o del plástico como Packall. “Después de la promoción industrial hubo industrias que, por las características de la provincia, el buen clima laboral que siempre hay, los incentivos que consideró el Gobierno como la exención de Ingresos Brutos llevó a que varias de esas industrias decidieran continuar produciendo en San Juan”, reflexionó.

Y finalizó: “Hay una diversificación industrial en San Juan que es positiva. Tenemos todos sembradas las expectativas en la minería, pero San Juan tiene una matriz importante por aprovechar”.

¿Continuará el crecimiento económico en San Juan?

El corte de la investigación publicada por Argendata se da en 2024, y parece que la película cambió desde ese entonces a la actualidad. Sucede que distintos sectores tanto a nivel nacional como locales señalan estar atravesando una crisis que se profundiza, con una importante caída de la capacidad productiva, baja rentabilidad y ajustes significativos en la fuerza de trabajo.

Mientras en la actualidad hay rubros como el textil, por ejemplo, que se encuentra produciendo en rojo perdiendo ante las importaciones que ofrecen productos a menor costo en el mercado, dificultado la competitividad; las expectativas están puestas en el derrame minero.

Los RIGIs aprobados, las exploraciones que se están realizando en distintos puntos de la provincia y el esperado reactive de proyectos mineros de cobre de gran envergadura podrían motorizar el active de otras actividades. Sin embargo, es solo una lectura, ya que la realidad se verá en la práctica.