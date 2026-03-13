El crudo Brent cerró por encima de los 100 dólares, el precio más alto en tres años

El petróleo Brent finalizó la jornada del viernes por encima de los 100 dólares el barril, impulsado por el conflicto en Medio Oriente.

El precio del petróleo cerró por encima de los 100 dólares el barril.

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El crudo Brent cerró por encima de los 100 dólares el barril por segunda sesión consecutiva, finalizando la jornada en su nivel más alto en más de tres años, mientras el conflicto en Medio Oriente se prolonga y los líderes mundiales luchan por resolver la mayor crisis del mercado petrolero de la historia.

El precio de referencia mundial subió hasta los 103,14 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense cerraron la sesión cerca de los 99 dólares el barril, el nivel más alto desde julio de 2022.

Analistas y operadores afirman que si el Brent se mantiene por encima del nivel psicológico clave de los 100 dólares el barril, podría aumentar la presión sobre el presidente Donald Trump para que ponga fin a la guerra con Irán, en un contexto de alza vertiginosa de los precios de la energía.