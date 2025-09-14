En Jáchal reactivan la obra de un canal clave que beneficia a 1.800 productores locales Hidráulica comenzó con las tareas preliminares y se espera que los trabajos estén listos en 7 meses.

El Gobierno de la provincia reactivó una obra hídrica que beneficiará a unos 1.800 productores agrícolas y ganaderos. Se trata del Canal del Norte, en el departamento Jáchal que distribuye agua de riego a unas 25.000 hectáreas. Así lo adelantó Raúl Ruíz, director de Hidráulica, quien agregó que se estima que los trabajo finalicen en unos 7 meses, por lo que el canal volverá a funcionar en abril del 2026.

El Departamento de Hidráulica comenzó con las tareas preliminares (traslado del personal y apertura de caminos de acceso) para la esperada reactivación de la obra del Canal del Norte, una infraestructura estratégica para el riego y la producción agrícola de Jáchal. Tras varios años de interrupciones, el Gobierno de San Juan impulsó la continuidad de esta obra clave que permitirá optimizar el uso del recurso hídrico en un contexto de sequía prolongada que atraviesa la provincia. ‘Esta obra es clave para el sistema de riego de Jáchal por eso es tan importante su terminación. Es el canal matriz de este departamento, que alimenta unas 25.000 hectáreas y beneficia a 1.850 productores agrícolas y ganaderos que están felices por la reactivación de los trabajos y ansiosos de que se concluyan’, dijo Raúl Ruíz.

El funcionario agregó que el Ministerio de Infraestructura decidió reactivar esta obra con fondos del Fideicomiso Minero, con el objetivo de concluir este proyecto largamente esperado y fortalecer la infraestructura productiva del norte sanjuanino. También recordó que los trabajos de refacción de este canal comenzaron en junio del 2021 y avanzaron hasta el 2023, alcanzando un 30% de ejecución. Durante ese período se logró avanzar con el encamisado con hormigón y malla metálica en una buena parte del tramo del cauce, unos 5.100 metros aproximadamente de los 12.000 metros de extensión que tiene este canal. Pero, este avance no fue suficiente para poder habilitarlo, principalmente porque no se llegaron a construir los puentes-canales, indispensables para el aprovechamiento efectivo del agua de riego. ‘Una parte importante de la obra es la reconstrucción de seis puentes canales que garantizan el funcionamiento integral del sistema de riego. Se trata de estructuras en altura indispensables para sortear los cruces aluvionales a lo largo del trazado, hasta llegar al cruce del Río Seco Los Pajaritos, donde las antiguas construcciones fueron demolidas por su avanzado deterioro’, dijo Ruíz.

El Canal del Norte nace en el Comparto General, debajo del Dique Pachimoco y se extiende hasta el Comparto del Canal del Alto. En su trayecto contempla un vertedero lateral diseñado para derivar el caudal en caso de obstrucción del sifón Los Pajaritos, una medida que busca prevenir riesgos y proteger la red de riego. ‘Con la reconstrucción del Canal del Norte se va a lograr mejorar la red de distribución del agua de riego porque al estar permeabilizado no le hará llegar material de arrastre a los canales que alimenta. De esta manera habrá un mayor aprovechamiento del agua para un riego más eficiente’, dijo el funcionario.

Ruíz tambien agrego que con esta reactivación el Gobierno responde a una demanda histórica de productores y regantes de Jáchal, que dependen de una red hídrica eficiente para sostener sus actividades. Dijo que la reconstrucción del Canal del Norte no sólo permitirá mejorar la distribución del agua de riego, sino también la seguridad y sustentabilidad en la infraestructura hidráulica del departamento.