Operativos de limpieza en 2 canales principales

El Departamento de Hidráulica en coordinación con la Secretaría de Estado de Ambiente realizaron el mes pasado importantes operativos de limpieza y desembanque en tramos clave del Canal Benavidez y del Canal Céspedes, ambos cauces troncales del sistema de riego que abastece al Valle de Tulum.

Estas tareas comenzaron en el Canal Benavidez, a la altura de Calle Almirante Brown, en Rivadavia, donde la rejilla retiene la basura que arroga la gente al cauce. Otro sector intervenido fue en Capital, incluyendo el tramo cercano a la Usina ExSAISA, donde también se registraron obstrucciones severas.

Simultáneamente, se llevó a cabo limpieza del Canal Céspedes a la altura de Calle 7 en Pocito. Este cauce distribuye el recurso hídrico hacia los departamentos de Pocito, Sarmiento, Rivadavia y Rawson.

Las labores consistieron en la remoción de sedimentos y, especialmente, de residuos sólidos urbanos que se acumulan en estos tramos, afectando la eficiencia hidráulica del sistema. Entre los elementos extraídos se encontraron plásticos, pañales, ramas, escombros, electrodomésticos, neumáticos y colchones, todos materiales que obstruyen el cauce, generan focos de contaminación y comprometen el funcionamiento del sistema de distribución.

La intervención en el Canal Benavidez permitió retirar alrededor de 350 toneladas de residuos, gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Ambiente, que facilitó el ingreso de camiones a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

El objetivo de este operativos fue optimizar la capacidad de conducción del agua para el riego agrícola, prevenir posibles desbordes y proteger la salud pública.

Como complemento, al momento de restituirse el agua al sistema el pasado 11 de agosto, se realizó un segundo operativo de limpieza en el canal Benavidez: se emitieron ‘pulsos’ de dos metros cúbicos de agua durante una hora, a modo de barrido hidráulico. Este procedimiento arrastró restos de residuos hacia las rejillas, donde el personal de Distribución Matriz, Equipos y Servicios y celadores de las distintas delegaciones procedieron a su retiro.