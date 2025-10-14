Con su propia medición, San Juan tuvo en septiembre 1,9% de inflación, menor a la nacional del INDEC El Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia señaló que la división Prendas y Calzados tuvo la mayor variación.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) de San Juan, informó que el nivel general del Índice de Precios al Consumidor registró un alza mensual de 1,9% en septiembre de 2025, y acumuló en el año una variación de 20,1%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 27,5%. Cabe destacar que, en la media nacional, el INDEC midió un 2,1% de inflación en septiembre, y 31,8% acumulada en los últimos doce meses. Este índice es totalmente aparte del que elabora el Gobierno provincial.

Las divisiones que registraron menores variaciones fueron Educación (1%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (1,1%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%), Comunicaciones (1,5%), Bienes y servicios diversos (1,6%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,7%). Por otro lado, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,8%) tuvo una similar variación al nivel general del índice.

Las divisiones con mayor aumento en el mes fueron Prendas de vestir y calzados (3,4%), con subas en Prendas de vestir. Le siguen Recreación y cultura (2,6%), principalmente por incrementos en servicios culturales; Transporte (2,5%), Restaurantes y hoteles (2,5%) y Salud (2,1%).

Cabe resaltar, en cuanto a sus características metodológicas, que el IPC de San Juan se construye a partir del seguimiento de una canasta de 557 productos, en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar aproximadamente 19.000 precios al mes. Esta tarea se realiza mediante el uso de tablets, lo que agiliza la recolección, mejora la precisión y digitaliza por completo el proceso de captura de datos en el territorio.