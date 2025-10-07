Fuertes ventas del Tesoro contuvieron al dólar oficial que cerró en $1.430, el blue en San Juan cerró en $1.500 El dólar vuelve a operar al mismo nivel que mantuvo el Tesoro la jornada del lunes. En tanto, los analistas de la city ajustan sus expectativas y esperan una corrección del tipo de cambio hacia fin de año.

El dólar mayorista operó a $1.430 para la venta. Otra vez hubo presencia oficial a los mismos niveles del lunes, el “nuevo techo intrabanda” que busca fijar el Tesoro. El Tesoro habría vendido otros u$s250 millones, encadenando así su quinta jornada de intervenciones dentro de la banda cambiaria. De continuar con este ritmo, antes de que termine la semana se habría agotado todos los dólares conseguidos con las retenciones “0”.

Así, este martes, el volumen ascendió hasta los u$s588 millones en el segmento mayorista del MULC. “Con lo cual, de nuevo, si no apareció oferta privada por fuera del agro, tuvimos otro día de ventas significativas del Tesoro”, revelaron fuentes de mercado. En tanto, el volumen en futuros fue de u$s934 millones y volvieron a subir las tasas implícitas: la TNA del contrato octubre cerró arriba de 42% y la de noviembre en 58%.

El dólar blue subió $10 este martes 7 de octubre a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 2,1%. En San Juan, el cierre de este martes fue con la misma tendencia a nivel nacional y no tuvo variantes con respecto al cierre del lunes: $1.400 para la compra y $1.500 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 7 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió 50 centavos, a $1.429,50.

Valor del MEP hoy, martes 7 de octubre

El dólar MEP opera a $1.525,46 y la brecha con el dólar oficial queda en el 6,7%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 7 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.552,78 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 8,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 7 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 7 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.499,73, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 7 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s122.950,2 según Binance.