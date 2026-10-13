Georgieva elogió ante Caputo la disciplina fiscal del Gobierno: "Es ejemplar en el mundo"

El ministro de Economía, Luis Caputo , se reunió este martes en Bangkok con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , junto al subdirector gerente Dan Katz y otros funcionarios del organismo, en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. Según informó el propio ministro a través de su cuenta de X, Georgieva calificó la disciplina fiscal argentina como “ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales” .

La directora gerente del Fondo fue “muy elogiosa” con el desempeño fiscal del Gobierno , según describió Caputo en esa misma publicación. El encuentro incluyó a equipos técnicos de ambas partes y abarcó, de acuerdo con el ministro, “todos los temas, internos y externos”. Al cierre del encuentro, se confirmó que los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión del programa vigente entre la Argentina y el organismo.

El resultado de esa revisión tiene implicancias directas sobre las reservas internacionales. Un desembolso de USD 869 millones aguarda su aprobación formal, y su acreditación aliviaría el efecto de pagos recientes al FMI sobre los activos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) . El calendario de vencimientos suma además USD 865 millones en noviembre y USD 340 millones en diciembre.

Por su parte, Georgieva publicó, también en X: “Excelente reunión con el Ministro Luis Caputo y el Presidente del BCRA Bausili. Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits . Nuestros equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión”. Caputo respondió a ese mensaje: “Gracias Kristalina Georgieva por tu apoyo continuo y confianza”.

La revisión no está exenta de tensiones. Entre enero y junio de este año, la Argentina acumuló un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de los $6,86 billones comprometidos como meta al cierre del primer semestre. El desvío ascendió a $573.974 millones, aun después de que el FMI hubiera reducido la exigencia fiscal original, que contemplaba un superávit de $8,46 billones. Para que la revisión avance, el equipo económico deberá obtener una dispensa —o waiver— del organismo.

La situación en el frente externo fue distinta. El BCRA cumplió la meta de reservas netas fijada para junio luego de una flexibilización acordada con el Fondo, con una variación acumulada desde fines de 2024 de -USD 3.111 millones frente a un límite de -USD 8.600 millones. La combinación de una meta de reservas cumplida y una meta fiscal incumplida concentró buena parte de la agenda en Bangkok.

Las conversaciones se produjeron justo en el momento en que el FMI publicó la edición de octubre de sus Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook), que redujo la estimación de expansión para la Argentina a 2,1% en 2026, frente al 3,5% previsto en abril y confirmado en julio. El recorte de 1,4 puntos porcentuales no siguió una tendencia uniforme en la región: el organismo mantuvo en 2,3% su proyección para América Latina y el Caribe, y mejoró las estimaciones para Brasil, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú.

La subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva Brooks, atribuyó la corrección a “la actividad más débil que ya hemos observado hasta el tercer trimestre de este año” y a “una demanda interna más moderada”, en un contexto de condiciones financieras restrictivas y de transformación estructural de la economía. Aun así, anticipó que el organismo espera una recuperación en el último trimestre de 2026, que se afianzaría en 2027 y 2028 de la mano de mejores términos de intercambio, mayor inversión y exportaciones agrícolas y energéticas más fuertes. Para 2027, el FMI proyecta un crecimiento de 3,5% y una inflación promedio de 21,2 por ciento.