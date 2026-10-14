Inflación de septiembre: la lista de los productos que más subieron en el mes

La inflación de septiembre se ubicó en 1,9% mensual y dejó a las verduras como las grandes protagonistas de las subas dentro de los productos básicos. El tomate redondo fue el que más aumentó, seguido por la cebolla y la batata. Detrás del dato general hubo un fuerte peso de los precios estacionales y regulados.
Los rubros que más subieron
Cinco divisiones del IPC quedaron por encima del promedio general:
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,1%, la mayor suba del mes.
- Educación: 3%.
- Comunicación: 2,5%.
- Salud: 2,4%.
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2%, el rubro de mayor peso en la canasta, apenas por encima del nivel general.
Los 10 alimentos que más subieron de precio en septiembre
En septiembre, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de agosto son los siguientes:
- Tomate redondo: 34,1%.
- Cebolla: 24,6%.
- Batata: 12,5%.
- Zapallo anco: 12,4%.
- Jamón cocido: 5,5%.
- Limón: 5,4%.
- Salame: 4,9%.
- Salchichón: 4,5%.
- Leche en polvo entera: 4,2%.
- Harina de trigo común 000: 3,7%.
Los alimentos que bajaron de precio en septiembre
En septiembre también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con agosto. Fueron los siguientes: