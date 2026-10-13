La canasta básica aumentó un 1,7% en septiembre: una familia necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 1,7% en septiembre de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.632.505 para no ser pobre, según el INDEC.
Junto con el dato de inflación del noveno mes del año, el INDEC informó los valores que determinan la línea de pobreza e indigencia en el país. El indicador se ubicó por debajo del IPC de septiembre.
La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 1,7% en septiembre de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.632.505 para no ser pobre, según el INDEC.
Este indicador acumuló un alza del 24,7% desde enero y del 38,7% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo 0,2 puntos por debajo del índice de inflación general de septiembre, que cerró en 1,9%.
Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, también aumentó un 1,7% en septiembre.
Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $738.690 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir. En los primeros nueve meses del año, la CBA aumentó un 25,3% y acumula un alza interanual del 40%.
La suba de las canastas estuvo por debajo del aumento del 2% que mostró el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” del índice de precios al consumidor en el mismo mes.
Según informó el INDEC, esa división tuvo la mayor incidencia en todo el país, a excepción de la región GBA cuya mayor incidencia correspondió a “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”.
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en septiembre, el INDEC señaló:
Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia durante el mes pasado fueron los siguientes: