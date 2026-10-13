    • 13 de octubre de 2026 - 22:06

    La canasta básica aumentó un 1,7% en septiembre: una familia necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre

    Junto con el dato de inflación del noveno mes del año, el INDEC informó los valores que determinan la línea de pobreza e indigencia en el país. El indicador se ubicó por debajo del IPC de septiembre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 1,7% en septiembre de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.632.505 para no ser pobre, según el INDEC.

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    Este indicador acumuló un alza del 24,7% desde enero y del 38,7% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo 0,2 puntos por debajo del índice de inflación general de septiembre, que cerró en 1,9%.

    Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, también aumentó un 1,7% en septiembre.

    Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $738.690 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir. En los primeros nueve meses del año, la CBA aumentó un 25,3% y acumula un alza interanual del 40%.

    La suba de las canastas estuvo por debajo del aumento del 2% que mostró el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” del índice de precios al consumidor en el mismo mes.

    Según informó el INDEC, esa división tuvo la mayor incidencia en todo el país, a excepción de la región GBA cuya mayor incidencia correspondió a “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”.

    Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en septiembre de 2026, según el INDEC

    Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en septiembre, el INDEC señaló:

    • Una persona necesitó $528.318,67 para no estar bajo la línea de pobreza.
    • Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.299.663,93 en septiembre para no ser pobre.
    • Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $ 1.632.504,69.
    • Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.717.035,68.

    Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia en septiembre

    Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia durante el mes pasado fueron los siguientes:

    • Una persona requirió $239.058,22.
    • Una familia de tres integrantes necesitó $588.083,22.
    • Los hogares con cuatro personas necesitaron $738.689,90.
    • Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $776.939,22.

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