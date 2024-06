Habló el gerente del polémico escaneo del iris: “Las personas tienen el control” El gerente, que llegó hace unas semanas a San Juan, dio su versión luego de las críticas.

La empresa Worldcoin empezó a trabajar en San Juan con la modalidad que ya se hizo conocida y despertó polémica: convoca a voluntarios para una toma de imágenes del iris y a cambio paga en una criptomoneda. Esto inmediatamente levantó polvareda, curiosidad y dudas. Hubo decenas de interesados que hicieron el escaneo, la Justicia analizó si era legal la actividad y un especialista alertó de posibles problemas. DIARIO DE CUYO habló con Martín Mazza, gerente regional de la compañía, que se presenta también como fundación. El empresario dijo que el sistema es seguro, que los datos biométricos que resguardan son limitados y que el objetivo es proveer una herramienta de identificación de personas y bots. Pero, lo que no está claro, es el uso futuro ni cuál es su esquema de ganancias.

El procedimiento consiste en la toma de una imagen en gran resolución del iris de la persona. De esta, obtienen un patrón único, diferente en todos los seres humanos, que cumple una función similar a la de la huella digital. Esto se convierte en una “llave”, que entregan al nuevo usuario, con la que, luego de implementarse el sistema de identificación en otras plataformas, podrán usar.

En este punto es donde quedan dudas, por fuera de las que plantearon otros especialistas. Es que no se sabe en qué entornos las personas podrán usar su identificación con la “serie de códigos de iris”, que es el nombre que utiliza Worldcoin para estos datos. Mazza aseguró que la idea no es vender la base de datos. “Hoy el objetivo es generar acceso”, dijo. Pero no descartó que pueda servir para que, en algún momento, para ingresar a otras plataformas o servicios se pueda utilizar el sistema de código de iris. Esto implicaría ampliar los usos, involucrando a otras compañías.

El empresario no descartó que esto suceda, aunque dijo que quienes se registraron siguen siendo los únicos con acceso a los datos. “Worldcoin no puede utilizar el código de iris del usuario o usuaria, porque no tiene nada, son las personas las únicas que tienen control total de su ID, lo pueden usar en una aplicación sólo si quieren”, dijo. Esto sería gracias a otro proceso, y es que se crearía identificaciones desechables, variables según la plataforma.

Mazza dijo que una de las características centrales de la tecnología es que permitirá esta identificación de seres humanos. Pero por el momento, sólo Worldcoin está usando de alguna manera la tecnología y lo hace para sumar usuarios a su criptomoneda. También desarrolló la tecnología para tomar la información, que bautizó como orbe. Pero este tampoco sería el principal modelo de negocio de la empresa, ya que plantean un sistema de código abierto para que se pueda replicar.

Es a partir de estos puntos de donde surgen algunas de las dudas al respecto de los objetivos. Sobre esto, el empresario aseguró que buscan “un nuevo paradigma de internet” y el proceso de identificación, que creen que será cada vez más necesario. Esto debido a que las inteligencias artificiales y los bots se vuelven cada vez más sofisticados y hoy, por ejemplo, pueden leer los capchats, códigos que antes usaban para diferenciar humanos de softwares. Además está la criptomoneda, que en la actualidad Worldcoin regala a quienes escanean, pero esperan que pueda revalorizarse.

Una advertencia

Un especialista sanjuanino alertó sobre otros posibles usos que podría dar la empresa a la información. Adrián Orellana, ingeniero e investigador de la UNSJ, dijo que en el escaneo no está claro cuánta información se obtiene. Esto, dijo, es riesgoso porque en la retina se puede ver datos sobre distintas enfermedades. Esto, explicó, puede traducirse en la venta de esos datos a otras empresas. “Si eso llega a una prepaga, pueden rechazar a personas por esto”, aseguró.