La Evaluación de Vinos de San Juan cierra con una gran fiesta Evisan culmina el sábado próximo con una gran feria de vinos, música y gastronomía local en el salón Grazia. El viernes será el Seminario Técnico donde se dará a conocer la evaluación de la añada en la provincia

Cualquier zona vitivinícola del mundo que se precie de tal, tiene una evaluación a conciencia de cada vendimia. Eso permite conocer la evolución de sus vinos, el comportamiento del terroir, las características diferenciales de cada cosecha, entre otros aspectos que suman al conocimiento y crecimiento de la vitivinicultura moderna. Precisamente ese es el objetivo final de Evisan -Evaluación de Vinos de San Juan-, que este año en su vigésimo sexta edición, se amplía y ofrece un espacio para los amantes del vino, la gastronomía y todo lo que gira a su alrededor.

En su edición 2025, se desarrollarán tres instancias que reúnen la parte técnica, la formación y el disfrute, siempre valorando la identidad

sanjuanina.

Una vez más es la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo, es la responsable de llevar adelante esta actividad que si bien termina este viernes 29 y sábado 30 de agosto, lleva meses de trabajo de evaluación anónima de muestras de un equipo especializado que pone especial énfasis en cada valle de procedencia; clasificación y un informe final que se dará a conocer el viernes.

‘Evisan constituye una plataforma de análisis sensorial, transferencia tecnológica y articulación con toda la cadena de valor del vino, consolidándose como un referente nacional en el monitoreo y valoración técnica de las cosechas sanjuaninas‘, indica Mariano Carmona, secretario académico de la Facultad de Ciencias Químicas.

Este año, el cierre será con una feria dirigida al consumidor final, donde pueda valorarse el nivel y calidad de los vinos, como así también de la gastronomía sanjuanina que se realizará el sábado 30.

En tanto el Seminario Técnico se llevará a cabo el viernes 29, de 16.30 a 20, en Estación San Martín. Allí se presentará el informe final con los resultados del trabajo de investigación de Evisan. Además, se realizará una cata de 6 muestras representativas de los valles sanjuaninos, con la participación de especialistas: Hugo Carmona, Juan Camuñas, Pedro Pelegrina, Myriam Pérez, Diego Sánchez, Ricardo Marún y Marcelo Gagliarini.

Otra de las patas de esta edición es Evisan en Vinotecas, por lo que el mismo viernes 29 desde las 21, los amantes del vino podrán acercarse a

alguna de las vinotecas que aquí se mencionan para realizar catas técnicas con muestras codificadas, una experiencia para descubrir el mundo de la evaluación sensorial.

Vinotecas adheridas: Club Amigos del Vino, Tinto y Blanco, Cocorroco, Almacén 834, Ugarte, Baco, American Bar, Distribuidora Albarracín, LuBar, Ritual del Vino, Descorcha2 y La Vieja Casona

MIRA TAMBIÉN Retomarán la Ruta 40, que antes de ser paralizada estaba llegando a hitos clave

Fiesta Final

Para cerrar la edición 2025 se ha programado la Evisan Expo Vinos & Gastronomía para este sábado 30, desde las 19, en Salón Grazia. La entrada es libre y gratuita, con consumos arancelados en el interior. Quienes lo deseen podrán adquirir consumos en preventa con 20 por ciento de descuento hasta el viernes, solicitando códigos en vinotecas y restaurantes participantes y canjeándolos en la tienda virtual: https://evisan25.tiendanegocio.com

Los visitantes encontrarán 22 bodegas, 6 propuestas gastronómicas, una muestra de arte, un espacio de cata a ciegas y tres shows en vivo, conformando una experiencia para disfrutar y valorar lo mejor de los vinos sanjuaninos, acompañados de la cocina local y música.

Bodegas participantes:

Fecovita; La Fortuna; Callia; Búbica; Finca Camuñas; Morchio y Meglioli; Xumek; Entre Tapias; 907 Wines; Augusto Pulenta; Serrani Soto; Osman Moreno; Influenciados; San Juan de la Frontera; Tierra Adentro; Tierra del Huarpe: SolFrut; Borbore; Surya; Desfachatados; Violinista; La Baguala. Restaurantes presentes: El Lagar; La Bonita; Sushi Club; Porota; Mokka Bistro; Chuchoca.

En el tiempo

La historia de Evisan se remonta al año 1997, organizada desde entonces por la Universidad Católica de Cuyo.

Este acontecimiento se ha jerarquizado a lo largo del tiempo con su inclusión en el Calendario Nacional de Vinos, y desde 2023 cuenta con el Patrocinio Internacional de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), consolidando a San Juan como un polo de calidad vitivinícola a nivel global.

Evisan se distingue por evaluar, bajo estrictos criterios técnicos y con muestras codificadas, los vinos representativos de la cosecha antes de su corte final y envasado, generando año tras año información técnica sistematizada sobre la calidad vínica de cada valle productivo.

Este proyecto constituye una herramienta de gran valor para bodegas, técnicos, organismos públicos y académicos, al ofrecer un marco confiable para el análisis comparativo y la toma de decisiones enológica y comercial.

MIRA TAMBIÉN Nueva línea en la producción de papel

En esta edición, como en cada una de las anteriores, se pondrá especial énfasis no solo en la evaluación objetiva de las muestras codificadas, sino también en la identificación de las particularidades sensoriales de cada valle productivo, considerando factores como la geografía, el clima y los procesos de elaboración.

Sector privado y público, unidos

A la UCC se suma el auspicio del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, y de Turismo, Cultura y Deportes; y empresas como Banco Galicia, Salón Grazia, Grupo Omint, Vinventions, A lo Chiqui organización de eventos, JM Zeballos, Belisa;

y la participación de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de San Juan, (AEHGA) y la Cámara de Vinotecas, y el apoyo institucional de la Cámara de Bodegueros, el Consejo Profesional de Enólogos, el Centro de Enólogos de San Juan y la Asociación Sanjuanina de Sommeliers.