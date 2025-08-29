Fiesta Nacional del Sol 2025: Gobierno reforzará la participación del sector empresario La política de la nueva gestión, de buscar apoyo en privados, se sostiene en la edición 2025, además de otros cambios.

El gobierno de Marcelo Orrego hará este año su segunda edición de la Fiesta Nacional del Sol. Entre los esquemas que repetirá está la presencia y apoyo de los empresarios, que no solo podrán sponsorear el evento y tener stands, también tendrán nuevamente un espacio de encuentro en el Forum. El evento está confirmado que será del 20 al 22 de noviembre, retomando las fechas primaverales, al igual que en 2024. Será en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, con un lema bien local: “San Juan, mi tierra querida”. La propuesta estará vinculada especialmente a

La primera FNS que organizó la actual gestión llevó como tema principal “Somos Energía”, fue del 31 de octubre al 2 de noviembre. Por primera vez trasladaron todos los eventos al predio que ocupan el estadio y el velódromo, en Pocito. Estuvo atravesado por un mensaje de austeridad y eficiencia, luego de que tuvieran que suspender la edición de febrero de ese año, en medio de la parte más dura de la crisis por la devaluación que inició en 2023. Para la edición final el gobierno apostó por contar con el apoyo de los empresarios: los 57 sponsors de la fiesta contribuyeron con buena parte de los costos. Con varios cambios a las versiones de años anteriores resultado convenció y lograron el aprobado de la comunidad.

BÚSQUEDA. La provincia saldrá a buscar sponsors y anunciantes y uno de los argumentos clave es la gran asistencia de locales y turistas, además de la difusión que tiene la fiesta a nivel nacional.

Este esquema se mantendrá para esta edición, desde el lugar a la organización y también en la impronta de oportunidad de negocios. Un agregado clave del gobierno es el FNS Forum, un espacio donde están previstas actividades para el sector privado. Confirmaron que para esta edición habrá conferencias inspiracionales, con referentes de todo el país y de la provincia. En este sector pueden participar emprendedores, empresarios y también particulares que quieran aprovechar estas voces especializadas. También habrá rondas de negocios, que el año pasado tuvieron récord de inscriptos ya que reunieron a firmas de todos los sectores a discutir qué oportunidades hay de alianzas.

Un área que en 2024 fue fructífera fue el Summit, una serie de encuentros exclusivos, para el que llegaron gerentes de empresas de gran escala para discutir aspectos estratégicos. Por ejemplo, durante la última edición se reunieron referentes de YPF, Genneia y firmas energéticas locales para discutir y anunciar inversiones. Para este año no hay nombres confirmados todavía, pero Marcelo Orrego, que está Australia para un evento de cobre internacional, ya invito a referentes inversores de este país a participar.

La mirada desarrollista en lo económico de la FNS no se quedará en la escala de grandes inversiones, también habrá espacio para el emprendedurismo, en especial en la elección de la Emprendedora del Sol. Para esta oportunidad, además de premiar con 7 millones de pesos a la ganadora, que se elegirá durante la fiesta, también habrá ayudas para las dos elegidas de cada departamento, que recibirán 2 y 1,5 millones de pesos cada para el primer y segundo puesto.

> Oportunidad para los privados

Desde la organización abrieron la puerta a empresas a publicitar y esponsorear en la FNS. Destacaron que “está entre las mayores fiestas populares argentinas. Atrae la atención de miles de espectadores a nivel local y nacional a lo largo de tres días”. Además, aseguraron que “canales de televisión, radios, periódicos y diarios digitales cubre la masividad del evento”, así como hay publicaciones diarias en redes sociales. Los esponsors interesados podrán comunicarse al mail: sponsorfns@sanjuan.gov.ar o al teléfono 2646625930.

Homenaje a la cultura local

Con el lema “San Juan, mi tierra querida”, el objetivo de la fiesta es centrarse en “rendir homenaje a la historia, la cultura y la identidad provincial”. La frase surge de la emblemática canción de Hilda Rufino, una autora que estudió en el Conservatorio Nacional de Música, era solista de piano y soprano. Además del reconocido “Ay San Juan, ay San Juan, mi tierra querida”, estribillo muy reconocible, los versos también hablan de la provincia como “un lugar elegido por Dios, donde en ella feliz he tenido un sublime nidito de amor”.

Con este hilo conductor, destacarán las bondades de la provincia en distintos espacios. Como es habitual, los visitantes de la FNS tendrán todos los días la posibilidad de visitar una feria federal, donde estarán presentes los 19 municipios. En el mismo espacio se espera también que haya empresas mostrando su producción y también lugares para áreas del gobierno provincial. El año pasado se incluyó también un área destinada para emprendedores, que aprovecharon el movimiento turístico. Para esto la organización cuenta con el estacionamiento del estadio.

Otro de los modelos que cambiaron con la nueva gestión y que se mantendrá es que el espectáculo central ya no será solo la última noche, sino que los tres días los visitantes podrán asistir a la presentación. Este año, adelantaron, combinará la música, poesía e imágenes con cientos de artistas en escena. Ay San Juan, la canción, volverá a aparecer, como fuente de inspiración de los guionistas. Habrá una función diaria, a partir de las 21 en el Velódromo Chancay, que lo permitirá un espacio cómodo para los asistentes.

La música también estará presente. En las próximas semanas está previsto que empiecen a anunciar quiénes completarán la grilla para esta edición de la FNS. Al igual que en el 2024, el escenario principal estará en el Estadio del Bicentenario. Este año además están confirmados tres escenarios en total: uno de peña folclórica, otro denominado energético y finalmente uno clásico. SE sumarán un Espacio Joven y otro Espacio Infantil. No descartan que se sumen más actividades en la agenda, mientras avanza la organización.

> Cierres musicales

Según adelantaron desde la organización, el cierre musical de la primera jornada será la Noche Tropical, la segunda se llamará Noche Energética y para el sábado proponen la Noche de la familia.