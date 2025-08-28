Mercado Pago lanza su propia tarjeta de crédito Está respaldada por Mastercard. Será gratuita, no tendrá costos de financiamiento ni renovación. Permitirá comprar hasta en tres cuotas sin interés en Mercado Libre.

Mientras espera la habilitación del BCRA para convertirse de fintech a banco, Mercado Pago, la billetera de Mercado Libre, lanzó su propia tarjeta de crédito en Argentina, que estará disponible para los usuarios a través de la aplicación.

Se trata de una tarjeta de crédito Mastercard que será gratuita y con beneficios entre los que se destacan 3 cuotas sin interés para compras en Mercado Libre.

La tarjeta no tendrá gastos de emisión ni de mantenimiento y estará habilitada para pagos en cualquier comercio adherido a Mastercard. También podrá utilizarse para abonar mediante código QR en operaciones que superen los 30.000 pesos.

La nueva tarjeta estará habilitada únicamente para personas mayores de 18 años, y no contará con la posibilidad de hacer extensiones o emitir adicionales. Y coexistirá tanto con la tarjeta prepaga anterior como con la funcionalidad de préstamos que ya ofrecía la empresa

En esta primera etapa, la tarjeta podrá utilizarse para compras en pesos y próximamente estará disponible para consumos en moneda extranjera.

Con la tarjeta de crédito, la firma liderada por Marcos Galperín refuerza su presencia en un segmento que tradicionalmente estuvo dominado por bancos y entidades financieras.

La propuesta busca captar a usuarios que utilizan de manera cotidiana la billetera digital, facilitando una herramienta que les permita financiar consumos tanto dentro de Mercado Libre como en comercios físicos y virtuales.

Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, dijo que “en Argentina, 6 de cada 10 personas no tienen acceso a una tarjeta de crédito, lo que se debe principalmente a la falta de historial crediticio y a los altos costos de mantenimiento”.

Dijo que “el crédito es una herramienta poderosa que le permite a las personas crecer y alcanzar sus objetivos”.

“Un crédito se puede convertir en la computadora que potencia el talento de un estudiante o en la heladera que un emprendedor necesita para abrir un restaurante”, agregó.

La habilitación de la tarjeta será completamente digital. Los usuarios deberán activarla desde la aplicación de Mercado Pago sin trámites presenciales ni envío de documentación adicional.

Según explicó la empresa, la validación se realizará mediante un código QR exclusivo, lo que elimina la necesidad de cargar datos personales de manera manual.

Este mecanismo se implementará de manera progresiva durante las próximas semanas. La compañía aclaró que quienes aún no vean disponible la opción en el menú de su aplicación deberán esperar a que se habilite en su cuenta.

Cómo se definirá la línea de financiamiento de la tarjeta

La línea de financiamiento se define de forma personalizada. Para ello, se utiliza un modelo de scoring propio basado en inteligencia artificial que se nutre del análisis del comportamiento de los usuarios de la plataforma, entre otras variables.

Esta innovación permite que personas sin historial crediticio puedan acceder a herramientas de financiamiento y que los montos de crédito sean acordes a sus capacidades de pago”, informó la empresa.

“Empleamos un modelo de scoring propio, y a medida que cada usuario muestre buen comportamiento de pago esperamos que estas líneas vayan creciendo y mejorando”, dijo Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, sobre el lanzamiento.

Características de la tarjeta de crédito

La tarjeta no tendrá costos de emisión, envío, mantenimiento o reposición.

Posibilidad de comprar en tres cuotas sin interés en Mercado Libre

Aceptación en comercios adheridos a la red Mastercard.

Pago mediante QR para operaciones superiores a $30.000.

La inclusión de la funcionalidad QR en montos altos responde a la expansión de esta forma de pago en supermercados, estaciones de servicio y cadenas de consumo masivo. De esta manera, el usuario podrá integrar la tarjeta a operaciones cotidianas sin necesidad de portar efectivo o recurrir a un banco tradicional.

Además, no tendrá datos personales ni números impresos: el titular de la tarjeta es el único que accede a su información personal y financiera.

“Esta característica refuerza su seguridad ante extravíos o robos. Para activarla, el usuario la vincula escaneando el código QR del dorso de la tarjeta, que es único y personal”, se informó.

Cómo acceder a la tarjeta

La disponibilidad de la tarjeta será gradual y dependerá del cronograma de la empresa. Los usuarios recibirán notificaciones en la aplicación una vez que puedan solicitarla y activarla.

El crédito en Argentina

Según Invecq Consulting, en un contexto de creciente digitalización de los pagos, 6 de cada 10 argentinos no tiene acceso a una tarjeta de crédito y su uso se concentra en familias de mayores ingresos.

Los históricos costos de administración de tarjeta y de mantenimiento de la cuenta, que rondan entre $8 mil y $55 mil pesos, han limitado su adopción.

De acuerdo al informe, Argentina tiene una penetración de tarjeta de crédito de 37,4% y la oportunidad de incluir a 6 millones de personas en el sistema crediticio, solo si alcanzara los mismos niveles de penetración de Brasil (54%).

Ambos mercados se destacan por su crecimiento en la digitalización del dinero y tienen una economía con características similares, al igual que sus índices de informalidad.