La UE refuerza su alianza con Latinoamérica, donde la minería sanjuanina despierta el interés de inversores Los Azules, el proyecto de cobre top de San Juan, fue uno de los protagonistas.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bruselas fue sede de un encuentro clave para el futuro de la cooperación entre la Unión Europea y Latinoamérica en el desarrollo de proyectos mineros estratégicos. El South América CRM Coalition of the Willing, organizado por la Comisión Europea, reunió a bancos de inversión, organismos multilaterales, compañías del sector extractivo, conglomerados industriales y potenciales socios futuros para la industria minera, con el fin de fortalecer los lazos de financiamiento y suministro de minerales críticos, esenciales para la transición energética global.

La reunión fue moderada por Félix Fernández-Shaw, Director para América Latina, el Caribe y las relaciones con todos los Países y Territorios de Ultramar en la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) de la Comisión Europea desde octubre de 2022. Junto a miembros de su equipo Jim Stoopman Oficial de Cooperación en la Dirección General de Asociaciones Internacionales, Jean-Baptiste Fauvel, Oficial de Políticas para Minerales Críticos y Robert Baylis como Consultor especialista en energía.

CRM Coalition of the Willing: Objetivos y Proyección

La CRM (Critical Raw Materials) Coalition of the Willing surge como una iniciativa destinada a garantizar el suministro seguro y sostenible de minerales críticos, tales como cobre, litio, níquel, cobalto y tierras raras. Estos materiales son indispensables para la fabricación de tecnologías limpias, baterías y sistemas de energía renovable. La Coalición busca consolidar alianzas entre Europa y países productores clave en América Latina, promoviendo acuerdos que aseguren cadenas de suministro resilientes y sostenibles.

Entre sus principales objetivos destacan:

• Facilitación de inversiones: Crear vías para que proyectos mineros accedan a financiamiento internacional, acelerando su desarrollo.

• Sostenibilidad: Garantizar que las operaciones mineras cumplan con estándares ambientales y sociales rigurosos.

• Diversificación de fuentes: Reducir la dependencia de mercados concentrados y vulnerables a riesgos geopolíticos.

• Cooperación estratégica: Fomentar relaciones comerciales estables y de largo plazo.

• Abastecimiento industrial: Asegurar el suministro constante de minerales críticos para abastecer a la industria de la Unión Europea, especialmente en sectores tecnológicos y energéticos.

McEwen Copper y el Proyecto Los Azules

Entre los participantes, destacó la presencia del proyecto argentino Los Azules, el único de nuestro país y el único proyecto de cobre invitado al evento. Su Gerente General, Michael Meding, estuvo a cargo de la presentación de este y del cierre de la jornada.

McEwen Copper es una subsidiaria de McEwen Mining, con un fuerte enfoque en el desarrollo de recursos de cobre de alta calidad. Su principal activo es el proyecto Los Azules, ubicado en la provincia de San Juan, Argentina. Este yacimiento está considerado uno de los principales proyectos de cobre sin desarrollar en el mundo.

MIRA TAMBIÉN Hoy vence el pago anual del Impuesto Inmobiliario 2025

El proyecto Los Azules se distingue por:

• Recursos de alto grado: Con recursos estimados en más de 37 mil millones de libras de cobre, entre indicados e inferidos, se posiciona como un pilar clave para la oferta futura del mineral.

• Sostenibilidad: Comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2038, con estrategias de energía renovable y tecnologías de reducción de emisiones. Además, la empresa tiene como visión ser agua positivo, contribuyendo a la regeneración de recursos hídricos en las comunidades donde opera.

• Desarrollo social: Integración de comunidades locales mediante oportunidades laborales y proyectos de impacto social.

• Innovación: Incorporación de tecnologías modernas para optimizar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental.

La participación de Los Azules en Bruselas reafirma el posicionamiento de Argentina dentro del mapa de la transición energética. Su perfil sostenible y su potencial de producción lo convierten en un candidato estratégico para la colaboración con la Unión Europea.

El objetivo del encuentro fue conectar a proyectos mineros estratégicos con instituciones de crédito y financiamiento, facilitando la inversión necesaria para su desarrollo. En paralelo, se buscó generar sinergias con empresas proveedoras de bienes y servicios europeos para coordinar estrategias que impulsen el crecimiento del sector en la región.

Entre los proyectos invitados, además de Los Azules, se encontraban AMG Lithium GmbH (Alemania), Jervois Sao Paulista (Brasil) y Aclara Penco Module (Chile). La selección de estas iniciativas responde al interés europeo por garantizar el suministro de minerales clave para la fabricación de baterías, electrónica y energías renovables.

El nivel de representación en el evento fue significativo. Participaron instituciones financieras de alto perfil como el Banco Europeo de Inversiones (EIB), EDFI, KfW IPEX de Alemania, SACE (Italia), Siemens, el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB), IFC (Banco Mundial), Proparco (Francia), Finnvera (Finlandia), el Deutsche Bank (Alemania), ING Bank (Holanda) y el Banco Santander (España). También estuvieron presentes entidades públicas y privadas como el Ministerio de Relaciones Internacionales de Países Bajos, la International Copper Association Europe, Allianz Trade y el Ministerio de Economía de España, así como conglomerados industriales y potenciales futuros socios para la industria minera.

Con Europa avanzando en una estrategia más ágil para diversificar sus fuentes de suministro y reducir su dependencia de mercados tradicionales, este tipo de encuentros marcan un punto de inflexión en la relación entre la región y el viejo continente. La minería argentina, con proyectos como Los Azules (McEwen Copper), MARA (Glencore), El Pachon (El Pachon), Vicuña (JV entre BHP y Lundin), Taca Taca (First Quantum), Altar (Aldebaran Resources) está en una posición clave para formar parte de esa ecuación. Cabe destacar que en hoy día todos los mineras más relevantes del mundo volvieron con proyectos a la Argentina.