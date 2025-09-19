La venta de vinos sigue en caída libre y los expertos analizan las causas La actividad vitivinícola enfrenta un doble problema: por un lado un mercado interno en retroceso y, por otro, las exportaciones debilitadas. A juicio de los conocedores son varias las causas, entre las que figura la elección de otras bebidas, cambios de hábitos y la actual reducción del consumo.

Al menos en los últimos quince años, el mercado se ha visto inundado de bebidas no tradicionales que han marcado el destino de la venta de vinos. Si a eso se le suma la crisis de consumo en el país, el resultado es un combo perfecto para que siga en franco retroceso. Estas y otras causas están ocasionando una baja en la comercialización de caldos vínicos y ponen en riesgo a la que supimos llamar “Industria Madre de San Juan”. Ese análisis realizado por expertos y referentes del sector vitivinícola obedece al último informe dado a conocer por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que indica que en “julio las ventas en el mercado interno retrocedieron 13 por ciento interanual y los envíos al exterior cayeron 21 por ciento”.

Sí de números poco alentadores se trata, hay que decir que el consumo per cápita en el país rasguña entre los 16 y 17 litros anuales, contra los 26 litros de hace 15 años, y si nos ponemos nostálgicos, muy lejos de los 80 litros de los años 70. Esta última comparación, lógicamente, es menos válida debido a los contextos socioculturales y económicos diferentes, pero vale recordar las épocas gloriosas.

Los desafíos no paran en la industria ya que -salvo en pandemia cuando el consumo de vinos tuvo un repunte importante-, desde hace varios años la caída es constante.

Gustavo Samper, presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan, señaló que ‘la caída tiene multicausalidades. En el mercado interno el consumo está deprimido, no es un producto de primera necesidad y, según mi parecer, no tiene una visibilidad en los medios que atraiga al consumidor. A nivel internacional la situación está complicada para todos los países productores y la competitividad es fundamental para estar a la altura de precio calidad. En el caso del flete es demasiada carga como tantas otras de costo interno, pero creería que con una suba del dólar pueden aparecer oportunidades’.

Según los últimos datos disponibles del INV, en julio de 2025 las ventas cayeron un 13 por ciento interanual, con un consumo per cápita que apenas llegó a 1,39 litros, lo que representa una caída del 13,8 por ciento respecto al año pasado.

Otro dato más que importante es que del total de la baja en ventas, el 66,6 por ciento de ese volumen corresponde a vinos sin mención varietal, es decir de los conocidos como vinos de mesa, ahora denominados de consumo diario, lo que evidencia que son los sectores más vulnerables los que dejaron de comprar. No obstante vale hacer la salvedad que los vinos en envase tetra brik, siguen siendo los más elegidos.

‘Siempre digo, que los cambios de hábitos, tienen que ver con muchas cosas, la forma de trabajar, menos reuniones familiares, muchas bebidas alternativas, y una generación menos identificada con el vino, salvo en ocasiones especiales. No es solo un tema nuestro, pasa en los países tradicionales como Francia, España, Italia, hay un estancamiento del consumo, y en países no tradicionales, como China, Japón. Esto sin dejar de mencionar, la tolerancia Cero que también impacta. Otra causa es que hasta la generación que hoy tiene entre 29 y 32 años, el vino está presente, en los más jóvenes, mucho menos’, dice Pedro Pelegrina, presidente del Consejo de Enólogos de San Juan.

Vino Sanjuanino

San Juan, particularmente, vendió en julio al mercado interno un total de 55.746 hl, lo que indica una disminución del 41,3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. El 75 por ciento del volumen corresponde a vinos sin mención varietal, disminuyendo un 45,3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Mientras que el vino varietal, tuvo una participación del 24,6 por ciento en el total de despachos con una baja del 23,6 por ciento.

“Desde mi punto de vista la causa más importante de la disminución de las ventas de vinos es la aparición de forma exponencial de diferentes bebidas en los últimos 20 años, lo que atomizó el mercado. Por otro lado el contexto económico impacta directamente, siempre que una familia debe sacrificar algo, este tipo de cosas son las primeras que deja de comprar. Otro factor fundamental es el cambio de hábitos como el de tomar bebidas saludables con menos valores energéticos”, opina Diego Sánchez, enólogo de Bodega Graffigna del Grupo VSPT.

Caída Continua

Del total de la caída en el país, sólo el 29,9 por ciento correspondió a varietales, 3,1 a espumosos y 0,5 a otros vinos tales como cócteles a base de vino, gasificados y especiales, lo que sigue reforzando que es un segmento de la población que consume vinos más económicos donde más impacta la caída.

Al mismo tiempo, las exportaciones totales de vino retrocedieron un 21,1 por ciento interanual, confirmando que ni el mercado doméstico ni el internacional dan respiro.

Diego Sánchez agrega que “otro factor es la gran disminución en las plantaciones de vides por lo que resultaría muy difícil volver a producir las mismas cantidades porque no habría materia prima. Y como si eso fuera poco hay años en que se destina más para pasas o mosto. Por último hay que considerar que el público se ha renovado y estamos frente a un gran desafío que es adaptarse y la industria ha reaccionado en este sentido elaborando bebidas a base de vino y diseñando productos para distintos segmentos de consumidores. Antes era sólo vino, hoy hay vinos diseñados para jóvenes, para personas que buscan vinos conceptuales, con mucha madera, sin madera, dulces, naturales sin intervención, los biodinámicos, veganos, entre otros”.

Sin duda la industria hace intentos para salir una vez más de la crisis a partir de sus fortalezas, como por ejemplo San Juan apelando a vender vinos de sus diferentes valles que se expresan de manera diferente según el terroir y pensando fundamentalmente en lo que quiere el consumidor. Pero no alcanza.

Claro está que la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, la inflación sostenida y el encarecimiento de productos básicos desplazan al vino en las preferencias de los consumidores, que optan cada vez más por alternativas más baratas..

“El consumo de vinos a nivel mundial viene en caída producto de un cambio de vida de la gente hacia cosas más saludables sin alcohol. Por otro lado el vino se ve castigado con multas y penas por los accidentes de tránsito y el tema del alcohol cero que ha pegado mucho en la sociedad. Por supuesto que la crisis económica impacta directamente y el vino pasa a ser un producto no necesario. También creo que falta difusión para seducir a los jóvenes a un consumo serio y responsable de vinos”, asegura Hugo Carmona, ingeniero agrónomo y exvicepresidente del INV.

>¿Blanco o tinto?

Considerados por color, los vinos blancos retrocedieron 6,5 por ciento en julio y 11,4 por ciento en el acumulado, mientras que los vinos color (tintos y rosados) cayeron un 14,8 por ciento en el mes, pero lograron crecer un 3,3 en lo que va del año.

Datos para conocer