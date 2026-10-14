La vitivinicultura sigue en rojo y acumula más de tres años con dificultades

La vitivinicultura continúa atravesando un escenario complejo y volvió a ubicarse en rojo durante agosto de 2026 en el Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro. En total, el relevamiento registró nueve actividades en rojo, cinco en amarillo y otras cinco en verde.

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El principal problema para los sectores más comprometidos continúa siendo la relación entre los precios que reciben los productores y los costos. En muchos casos, los valores se mantuvieron prácticamente estancados o evolucionaron por debajo de la inflación, mientras los gastos de producción siguieron aumentando y redujeron los márgenes reales.

En el caso particular del vino y el mosto, la actividad acumula 44 meses consecutivos en rojo desde enero de 2023 , lo que representa más de tres años de dificultades sostenidas. Durante agosto, el precio promedio pagado al productor fue de $290 por litro, con una caída interanual del 5%.

Al medir ese valor a precios constantes, Coninagro indicó que el promedio de los últimos años se ubica alrededor de los $721 por litro , una diferencia que refleja el deterioro que todavía enfrenta el sector respecto de sus niveles históricos.

El informe también refleja dificultades en el componente productivo. La superficie destinada a la vitivinicultura se ubicó en 196.000 hectáreas , un 2% menos que las 200.000 hectáreas registradas anteriormente.

En tanto, la vendimia 2026 alcanzó una producción de 18,4 millones de toneladas, lo que representó una disminución del 7% frente a la campaña anterior. A este panorama se suma una reducción del consumo interno proyectado, que se ubica en 15,3 litros por habitante al año, un 4,5% menos que durante 2025.

La situación del vino y el mosto comparte el rojo con otras actividades como la yerba mate, el arroz, las hortalizas, el algodón, la leche, la mandioca, la actividad forestal y los cítricos dulces.

Cinco actividades lograron mantenerse en verde

En el extremo opuesto, el relevamiento ubicó en verde a bovinos, ovinos, granos, miel y papa. En estas actividades, los precios tuvieron una evolución más favorable frente a la inflación y permitieron una recuperación de los márgenes de los productores.

El cambio más importante se produjo en la papa, que pasó de amarillo a verde. Su precio aumentó un 19% solamente durante agosto y acumuló una suba del 151% en cuatro meses y del 329% interanual, en un contexto marcado por una reducción del 12% en la superficie implantada.

En amarillo permanecieron el tabaco, las peras y manzanas, las aves, los porcinos y el maní. Coninagro considera que estas actividades todavía presentan señales mixtas, con costos elevados y precios que no consiguieron recuperar completamente su poder adquisitivo.

Fuente: Los Andes