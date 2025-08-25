Largó la Cata de Vinos de San Juan, el concurso más antiguo del país El tradicional certamen convoca a lo más logrado de la vitivinicultura.

Este viernes más de 40 jurados evaluadores dieron inicio al XXXVII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2025, aunque la recepción de muestras continúa hasta el 30 de agosto próximo. El primer paso ya está dado y por estos días los degustadores – enólogos, ingenieros agrónomos y sommelliers-, realizan pruebas de sensibilidad olfativa y gustativa, además de degustaciones de vinos para unificar criterios de evaluación. Una tarea que en la jerga se denomina nivelación‘, y que demanda unos tres días de estricta concentración en la sala del Consejo de Enólogos ubicado en avenida Rawson y Santo Domingo, Capital.

No hay que olvidar que cada vez se hace más complejo calificar productos de diferentes terroir o elaborados con distintas técnicas enológicas, además de nuevos estilos como los vinos naturales o naranjos.

This browser does not support the video element.

Este es el certamen más antiguo del país, tanto que los primeros vinos evaluados eran de los denominados -por aquel entonces-, como ‘vinos comunes o de mesa‘ que se vendían en damajuanas.

Las cosas cambiaron, y mucho. Lo demuestra también la expansión de la Cata, teniendo en cuenta que hace 37 años los vinos degustados sólo eran de San Juan, mientras que ahora son de varias provincias argentinas, sobre todo de La Rioja, Salta y Mendoza.

Este año se han habilitado redes sociales para dar a conocer todos los detalles de la Cata, incluso para inscribir muestras que luego deben ser enviadas al Consejo (también se puede consultar al 264 581 1309).

This browser does not support the video element.

Las degustaciones se realizan totalmente a ciegas, mientras que el puntaje de cada jurado es subido a través del teléfono a la plataforma diseñada especialmente para un rápido procesamiento de datos, gracias a un código previamente asignado a cada vino.

MIRA TAMBIÉN Rentas informa el pago de impuestos hasta en 6 cuotas sin interés

La gala final para entregar las medallas de Plata, Oro y las tan ansiadas Gran Oro (obtienen más de 95 puntos sobre 100), será el 17 de octubre con la presencia de representantes del mundo vitivinícola de todo el país.

Los números del 2024

La Cata de Vinos 2024 dio resultados sorprendentes y se espera que este año serán superados.