La Dirección General de Rentas (DGR) de San Juan informó que ya se encuentra habilitado el pago de la segunda cuota semestral 2025 del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto a la Radicación de Automotores.

Los contribuyentes podrán abonar hasta en 6 cuotas sin interés si utilizan tarjeta de crédito del Banco San Juan, a través del sitio web de la DGR.

El vencimiento para cumplir con esta obligación está fijado para el próximo 29 de agosto de 2025. En este caso, se ofrecen los siguientes beneficios:

Impuesto Inmobiliario

5% por pago Semestral.

10% por pago online a través de la página Web de Rentas.

Impuesto Automotor

5% por pago Semestral.

15% por pago online a través de la página Web de Rentas.

Cabe resaltar que los contribuyentes pueden consultar los medios de pago habilitados e ingresar directamente al servicio online desde el portal oficial: https://rentas.dgrsj.gob.ar. Allí también podrán verificar su deuda, generar los comprobantes y realizar el pago de manera rápida y segura.