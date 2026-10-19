Las exportaciones argentinas superaron los 10.000 millones de dólares en septiembre y marcaron un récord histórico

Argentina alcanzó en septiembre un récord histórico de exportaciones mensuales , al registrar ventas al exterior por USD 10.036 millones, un 23,5% más que en el mismo mes de 2025. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el resultado permitió alcanzar un superávit comercial de USD 2.976 millones, el número positivo consecutivo 34 de la balanza comercial.

Fuerte repunte de las exportaciones de vino: crecieron más del 24% en septiembre

El saldo fue USD 2.039 millones superior al registrado en septiembre del año pasado. El resultado respondió al crecimiento de las exportaciones y a una reducción interanual de las importaciones, que totalizaron USD 7.060 millones, un 1,8% menos que en el mismo período de 2025.

De acuerdo con el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA), entre enero y septiembre las exportaciones acumularon USD 77.267 millones , con una suba del 21,6% interanual. En tanto, las importaciones sumaron USD 56.069 millones, con una caída del 2,5%.

De esta manera, el superávit comercial acumulado llegó a USD 21.198 millones, frente a los USD 6.046 millones registrados durante los primeros nueve meses de 2025.

El rubro de combustibles y energía lideró el crecimiento exportador, con un incremento interanual del 89,1% en septiembre. La suba combinó un aumento del 33,4% en los precios y del 39,8% en las cantidades vendidas al exterior.

Dentro de ese sector, las exportaciones de aceites crudos de petróleo tuvieron un papel destacado, con un incremento de USD 522 millones respecto de septiembre de 2025. A su vez, la balanza comercial de combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación registró un superávit de USD 1.441 millones, más del doble que los USD 692 millones del mismo mes del año anterior.

También mostraron avances las manufacturas de origen industrial, con un crecimiento del 17,5%; las manufacturas de origen agropecuario, con una suba del 16,8%; y los productos primarios, que aumentaron un 9,2%.

En el caso de estos últimos, el incremento de los precios fue del 13,9%, aunque las cantidades exportadas retrocedieron un 3,4%.

El informe del Indec también destacó la mejora de los términos del intercambio, indicador que mide la relación entre los precios de exportación y los de importación. En septiembre, este índice aumentó un 5,4% interanual. Según el organismo, si los precios hubieran permanecido en los niveles de septiembre de 2025, el superávit habría sido de USD 2.228 millones. La diferencia representó una ganancia de USD 468 millones para el país.

Las importaciones mostraron una caída en las cantidades

Mientras las exportaciones alcanzaron un máximo histórico nominal, las importaciones retrocedieron un 1,8% interanual, hasta los USD 7.060 millones. La baja estuvo vinculada principalmente con una reducción del 11,2% en las cantidades adquiridas, que fue compensada parcialmente por un aumento del 10,4% en los precios.

Entre los usos económicos, los bienes intermedios registraron el mayor incremento, con una suba del 11,9%, equivalente a USD 268 millones. El avance se explicó por un aumento del 15,7% en los precios, pese a que las cantidades disminuyeron un 3,2%.

Por su parte, las importaciones de combustibles y lubricantes crecieron un 3,5% en valor, aunque las cantidades cayeron un 29,4%. El resultado respondió a un incremento del 34,1% en los precios.

Las principales bajas se observaron en vehículos automotores de pasajeros, con una caída del 27,2%; bienes de capital, con un retroceso del 10,4%; piezas y accesorios para bienes de capital, con una disminución del 3,5%; y bienes de consumo, que bajaron un 2,5%.

El sector automotor mantuvo un déficit comercial de USD 450 millones en septiembre, aunque el rojo se redujo frente a los USD 817 millones registrados en igual mes de 2025. Las exportaciones del complejo sumaron USD 910 millones, un 3,6% más, mientras que las importaciones cayeron un 19,8%, hasta los USD 1.360 millones.

Brasil, Estados Unidos y China, los principales socios comerciales

En los primeros nueve meses del año, Brasil fue el principal destino de las exportaciones argentinas, con el 12,7% del total. Le siguieron Estados Unidos, con el 10%, y China, con el 9,2%.

En cuanto a las importaciones, China concentró el 23,3% de las compras externas, Brasil representó el 21,4% y Estados Unidos, el 9,2%.

El intercambio total de bienes alcanzó en septiembre los USD 17.095 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 11,6%.

Las advertencias de los economistas sobre la actividad

El récord exportador también fue analizado por consultoras privadas. Un reporte de Equilibra señaló que las ventas externas de bienes alcanzaron por primera vez los USD 10.036 millones en un mes y que el acumulado de los últimos 12 meses superó los USD 100.000 millones. Sin embargo, advirtió que, al ajustar las cifras por la evolución del dólar, los valores se ubican en niveles similares a los de mediados de 2022 y un 18% por debajo del máximo de marzo de 2012.

Por su parte, Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, destacó el desempeño de la energía y señaló que Neuquén explicó uno de cada diez dólares exportados por Argentina. Al mismo tiempo, vinculó la caída de las importaciones con la debilidad de la demanda interna.

El economista también advirtió que la comparación interanual está influida por un factor excepcional: en septiembre de 2025 se habían adelantado compras externas ante las expectativas de una depreciación cambiaria antes de las elecciones.

En la misma línea, Claudio Caprarulo, director de Analytica, sostuvo que la contracción de las cantidades importadas constituye una señal negativa para el nivel de actividad. En particular, señaló que las compras de bienes de capital y de piezas y accesorios mostraron retrocesos, una dinámica que, según su análisis, refleja las dificultades que atraviesa la inversión.