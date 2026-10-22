Las ventas cayeron en supermercados y mayoristas durante agosto, pero rebotaron en los shoppings

El panorama del consumo masivo mostró comportamientos dispares durante el mes de agosto. Según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), mientras que las ventas en los supermercados y autoservicios mayoristas sufrieron contracciones superiores al 3% en la comparación interanual, los centros de compras (shoppings) mostraron una recuperación al anotar un incremento en sus operaciones.

Día de la Madre en San Juan: las ventas cayeron un 2,5% pero la gastronomía confía en repuntar este domingo

Las ventas cayeron 1% por el Día de la Madre y el ticket promedio se ubicó en $60.000

De esta manera, el segmento minorista de alimentos y artículos de primera necesidad sumó un nuevo mes en terreno negativo en todo el país, impactado por el reajuste en las pautas de consumo de los hogares.

En los supermercados, las ventas cayeron un 3,7% interanual en agosto, marcando la segunda peor baja en lo que va de 2026 (a la par de abril y solo por detrás del -5,1% registrado en marzo). Con esta cifra, el sector encadenó ocho meses consecutivos de retroceso y acumula una pérdida del 2,8% en los primeros ocho meses del año. Respecto a julio, el volumen de ventas cedió un 0,8%.

A precios corrientes, la facturación total alcanzó los $2.616 millones (un 24,2% más en términos nominales), con un ticket promedio de $35.569 per cápita (+15,8% interanual).

Rubros con mayor demanda: El grupo "Carnes" encabezó las subas de facturación con un 38,5%, seguido por "Verdulería y frutería" (32,6%), "Artículos de limpieza y perfumería" (25,6%) y "Alimentos preparados" (25,1%).

Medios de pago: La tarjeta de crédito continuó siendo la opción más utilizada por los consumidores para financiar la canasta familiar, representando el 43% del total ($1.125 millones). Le siguieron el débito (23,9%), el efectivo (17%) y las billeteras virtuales u otros medios (16,1%).

Mayoristas: séptima caída del año

Por su parte, los autoservicios mayoristas registraron una contracción interanual del 3,6%, encadenando su séptimo mes consecutivo en baja desde enero. En el acumulado enero-agosto, el segmento marca un declive del 2,9%. Frente a julio, el volumen comercializado cayó un 1,2%.

En este canal, las ventas totales sumaron $395 millones, con un ticket promedio por compra de $47.067 (+29% interanual).

En cuanto a las modalidades de pago en el canal mayorista, se destacó el fuerte posicionamiento de las transferencias y pagos con código QR, que lideraron la nómina con el 32,7% de las transacciones, superando a las tarjetas de crédito (26,8%), el efectivo (24,8%) y el débito (15,7%).

Shoppings a contramano y el desempeño en Cuyo

La excepción a la tendencia contractiva la dieron los centros de compras, cuyas ventas reales crecieron un 3,7% interanual a nivel nacional, representando la segunda mayor expansión en lo que va del año. Asimismo, registraron un alza del 3,3% en comparación con el mes de julio, aunque el acumulado anual aún refleja un saldo negativo de 1,2%.

A nivel regional, la Patagonia anotó el mayor incremento nominal interanual (+32,2%), seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+31,6%).

Por su parte, la Región Cuyo que integra San Juan mostró un desempeño firme en los centros comerciales, alcanzando una facturación a precios corrientes de $47.567 millones, lo que representó un incremento interanual del 23,9%.