Llega la Expo Olivícola abierta al público y con lo mejor del aceite de oliva En el marco del Encuentro Internacional Olivícola se realiza la Expo en el Centro de Convenciones este fin de semana. Es libre y gratuita. El publico podrá comprar, degustar y disfrutar de shows musicales.

Los fanáticos del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) y los que quieran probar para iniciarse en este mundo verde y saludable tienen la oportunidad justa este fin de semana en la Expo Olivícola. El encuentro será en el Centro Convenciones Barrena Guzmán y Jardines Ferro-urbanístico (Las Heras Y 25 de Mayo), de 18 a 24, con entrada libre y gratuita.

¿Sólo aceite de oliva? Por supuesto que será la vedette del finde, pero se sumará todo lo que uno pueda imaginar -y más-, para el deleite del público que quiera comprar y probar. Desde platos típicos elaborados con el producto estrella (por supuesto), aceitunas, pastas y para lo más excéntricos helados con oliva. Una verdadera fiesta para los sentidos en la que se podrá aprender mucho de este mundo, ya que en cada uno de los 36 stands habrá profesionales especializados para consultar.

Todo está previsto para que esto sea un gran show con artistas locales, chef cocinando en vivo y degustaciones.

La frutilla del postre, mejor dicho la aceituna del encuentro, será el concurso y degustación de “La Pizza Sanjuanina”, que se está disputando en la Universidad Católica de Cuyo, y cierra en este evento donde se conocerá el ganador el sábado por la tarde.

Esta Expo está organizada por Ministerio de Producción Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Comercio Exterior y el Consejo Federal de Inversiones.

Sin dudas que esta reunión abierta al público es un escenario ideal para promocionar los productos olivícolas de la provincia con el AOVE a la cabeza, como así también conocer la oferta agroalimentaria y fomentar el consumo de aceite y aceitunas en conserva.

Allí también se podrá descubrir aspectos vinculados a las últimas tendencias de elaboración y consumo de aceite de oliva. Del mismo modo se podrán degustar productos de alta calidad.