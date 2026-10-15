Los medicamentos volvieron a aumentar por encima de la inflación y el gremio advierte que la suba es aún mayor

El INDEC marcó un alza del 2,4% en medicamentos frente al 1,9% del índice general en septiembre. Desde el sector afirman que la medición oficial se queda corta.

os medicamentos se consolidaron nuevamente por encima de la inflación general durante el mes de septiembre, reinstalando la preocupación social y el debate en torno al costo de los remedios en la Argentina. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general se ubicó en el 1,9%, la categoría de productos farmacéuticos registró un incremento del 2,4%.

La brecha se profundiza al observar el comportamiento acumulado del último trimestre. Entre junio y septiembre, la inflación general sumó un 5,81%, mientras que el rubro de los medicamentos trepó al 7,12%, ubicándose más de un punto porcentual por encima de la media de los precios de la economía.

Duras críticas del sector farmacéutico a la medición del INDEC El incremento encendió rápidamente las alarmas en el sector. Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), cuestionó con dureza no solo las subas de precios, sino también la metodología que aplica el organismo oficial para ponderar el impacto en el bolsillo de las familias.

"El porcentaje de 2,4% revelado por el INDEC podría ser mucho mayor si se midieran todos los productos exhibidos en una farmacia y no solo los 20 que suelen tomar como muestra", advirtió Peretta, remarcando que el indicador oficial toma como referencia un universo sumamente acotado frente al volumen real de remedios disponibles en el mercado.

El dirigente gremial enfatizó que la suba constante de los fármacos golpea con especial dureza a los pacientes con tratamientos crónicos y a los presupuestos de los hogares, que destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos al cuidado de la salud.