La primera etapa del blanqueo de capitales finaliza el próximo lunes 30 de septiembre y las sucursales bancarias que hasta hace un tiempo estaban desiertas se empiezan a llenar de personas con efectivo para depositar en las cuentas especiales de regularización de activos (CERA).

Mientras los clientes se quejan de las largas colas, en los bancos el problema pasa por el trabajo de contar y acondicionar los billetes que reciben. En esa línea, en redes sociales se lee otra queja: personas que van a depositar dólares y no se los toman porque están en mal estado.

La situación generó molestia entre los clientes porque a principios de agosto el Banco Central (BCRA) tomó una decisión para favorecer la recepción de todo tipo de billetes: no solamente los “cara chica” sino también aquellos que estuvieran rotos, manchados o escritos. La autoridad monetaria local decidió que recibiría esos billetes en mal estado hasta fin de año y se haría cargo del costo de enviarlos a la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos.

Sin embargo, las piezas monetarias deben cumplir con las condiciones que impone el organismo estadounidense. La más importante es que deben tener una visibilidad mayor al 50% de la superficie y tienen que estar disponibles las medidas de seguridad. Si la Fed rechaza los billetes por no cumplir con esos requisitos, el banco que los tomó debería hacerse cargo de ese costo.

Un usuario de X le preguntó sobre esta cuestión al titular del BCRA, Santiago Bausili, que contestó que las entidades no reciben los billetes deteriorados porque no están dispuestas a correr el riesgo de que sean rechazados por la Reserva Federal.

“La única forma de recuperar el valor sería debitando la cuenta del cliente que realizó el depósito. El BCRA provee el servicio de entregar los billetes a la Fed pero el riesgo debe ser cubierto entre los bancos y sus clientes”, escribió el funcionario.

Cara chica, cara grande

En bancos consultados por TN confirman que esa fricción sucede. “Nosotros recibimos billetes cara chica o cara grande, sin problemas. Pero no tomamos billetes en mal estado porque no tenemos capacidad para estar contando y separando los buenos de los malos. Fuimos bastante claros con los clientes. Ya bastante trabajo y gente dedicada tenemos al manejo de los pesos”, dijeron en una entidad.

“Para las cuentas del blanqueo, aceptamos todos. Pero mucha gente se confundió y viene con billetes destruidos para depositar en las cajas de ahorro en dólares. Ahí no los tomamos porque tiene implícito un costo alto. El proceso de exportación no está garantizado por el BCRA porque la comunicación no aclara ni garantiza que el 100% de lo depositado sea tomado por la Reserva Federal”, contaron en otro banco.

También a través de X, el Nación salió a diferenciarse de otras entidades y aclaró que está recibiendo los dólares según estándares de la Reserva Federal, con una visibilidad de más del 51%. “Todas las sucursales del BNA aceptan dólares cara chica y con escrituras, signos, sellos, logotipos, rayas o toda marca de pequeñas dimensiones. Son los dólares que se depositan en las cuentas CERAs del blanqueo”, afirmó la institución.

“Tenemos una buena cantidad de depósitos en efectivo en dólares, sin grandes problemas. Hay una buena proporción de cara chica, pero muy excepcionalmente aparecen billetes deteriorados. Llevamos US$200 millones de dólares a un promedio, a un promedio algo mayor a los US$90.000 por cuenta”, agregaron en una entidad privada en la que no tuvieron grandes sobresaltos.

Un último banco expresó: “Tomamos cara chica, desde siempre. Y, además, un 15% de los dólares que se blanquean tiene algún nivel de deterioro”.

Por el lado de los pesos, en tanto, los bancos siempre recibieron todo tipo de billetes porque los canjean directamente en el BCRA. Sin embargo, la alta nominalidad puede jugar una mala pasada en tiempos de blanqueo.

En uno de los bancos consultados por TN confiaron que un cliente llegó con bolsos y valijas llenos de pesos para regularizar: eran alrededor de $500 millones en billetes de baja denominación. “Se tuvo que hacer todo un operativo especial con personal de otra sucursal para contar esa cantidad en un tiempo razonable”, explicaron.

Los números del blanqueo

A medida que se acerca el final de la primera etapa -la más beneficiosa en términos impositivos- las cuentas CERA que se fueron abriendo desde fines de julio se van fondeando. “Se está viendo más demora en las sucursales porque, si bien la gente abrió las cuentas con tiempo, la mayoría está depositando ahora”, reconocieron en una entidad.

Los datos del sistema financiero muestran un fuerte crecimiento de los depósitos en dólares, que ya superan los US$23.000 millones, una cifra que no se alcanzaba desde 2019. En lo que va del mes, los saldos del sector privado en moneda extranjera crecieron US$4421 millones y muestran especial dinamismo las cuentas de montos chicos

Con datos hasta el 19 de septiembre, se observa una aceleración en las últimas tres jornadas relevadas. El martes y miércoles de la semana pasada entraron más de US$500 millones diarios al sistema bancarios; el jueves, la cifra se elevó a US$703 millones. “Con el ritmo de las últimas jornadas podríamos estimar que el monto que ingresará al sistema podría acercarse a los US$10.000 millones”, calculó Aurum.