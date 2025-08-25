Mendoza trabaja en un proyecto vial para mejorar la conexión desde la Ruta 7 hacia San Juan Vialidad de la vecina provincia trazó un plan de obras sobre tres rutas para mejorar la circulación entre San Martín, Maipú y Lavalle.

El gobierno de Mendoza está trabajando en un proyecto de infraestructura vial que busca agilizar la circulación hacia San Juan a través de la “Variante Norte”. Esta iniciativa, que se desarrolla en la Ruta 7, tiene como objetivo conectar esta vía con la Ruta 40 en Lavalle, lo que permitirá reducir los tiempos de viaje y mejorar la eficiencia en el transporte de cargas, de acuerdo se publica en diario Los Andes.

Obras proyectadas

El proyecto, que se encuentra en una zona de crecimiento productivo, contempla la intervención de una red de caminos que mejorarán el transporte de cargas. Las obras se centran en tres rutas provinciales:

– Ruta 33: conecta la RN 7 con la Ruta 34 en el este de la Villa Tulumaya de Lavalle.

– Ruta 31: conecta la RP 33 con la Ruta 41 en el distrito de Tres Porteñas (San Martín).

– Ruta 35: nueva ruta que se construirá para descomprimir la Ruta 41 y permitir una salida más eficiente hacia la Ruta 34.

La inversión total en esta primera etapa es de $13.144.743.449 y se espera que los trabajos se culminen en el segundo semestre de 2026.

Según el director de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, el proyecto “refuncionaliza y renueva la red de caminos de la zona para que estas, en conexión con la RP 34 que va a la Ciudad de Lavalle y a la RN 149 al Encón, operen como una salida para la producción agrícola local que crece en la zona”. Además, permitirá a los vehículos de carga pesada que van o vienen de San Juan circular entre la RN 40 y la RN 7 sin pasar por el Gran Mendoza.

La “Variante Norte” es un proyecto importante que busca mejorar la infraestructura vial en Mendoza y agilizar la circulación hacia San Juan. Con una inversión significativa y un plazo de entrega definido, se espera que esta obra tenga un impacto positivo en la economía y la productividad de la región.