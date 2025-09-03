Modelo en San Juan: en marzo 2026 estará lista la obra de ampliación de la fábrica de remedios Adium Así lo adelantaron los directivos en una recorrida por las instalaciones en la que participó DIARIO DE CUYO junto a otros medios nacionales.

En junio pasado, los directivos de Adium en San Juan, la farmacéutica antes conocida como Laboratorios Raffo, anunciaron una inversión millonaria en la ampliación de la planta elaboradora de medicamentos que no sólo aumentará la producción, sino también los puestos de trabajo. Y ya comenzaron a definir algunas fechas. Durante una recorrida por las instalaciones en la que participó DIARIO DE CUYO junto a otros medios nacionales, anunciaron que la obra civil estará lista en marzo del 2026.

Con un plan de inversión de más de 60 millones de dólares, la obra de expansión de la planta Adium en San Juan incluye obras de infraestructura para ampliar la superficie de 17.000 metros cuadrados a 20.000 metros cuadrados. Esta ampliación permitirá aumentar en un 60% la capacidad de producción y generar entre 150 y 200 nuevos puestos de trabajo. Así lo dijo Hernán Pereiro, gerente de la Planta Adium San Juan, quien agregó que la obra ya está en marcha.

Pereiro también dijo que ya comenzó la obra civil y l usina de la nueva planta, y que está previsto que en marzo del 2026 ya estén terminadas. Mientras que en agosto del año que viene ya se comenzará con la instalación de los nuevos equipos de última generación para esperar la aprobación de las autoridades sanitarias. Una vez obtenido, el nuevo anexo de la planta comenzará a trabajar. Se prevé que en noviembre del 2024 ya de inicio a las actividades.

Actualmente, esta fábrica de medicamentos en San Juan es la más grande del Grupo Adium en Latinoamérica, generando empleo para 900 personas que pasarán a superar las 1.000 con la nueva planta, ya que generará entre 150 y 200 nuevos puestos de trabajo.

Los directivos dijeron que se priorizará mano de obra sanjuanina calificada. Agregaron que la fábrica cuenta con la Escuela Adium donde alumnos universitarios de carreras afines a esta industria se capacitan durante 8 meses para postularse a ocupar un puesto de trabajo en la planta que, con esta modalidad, contrata a empleados preparados para comenzar a trabajar casi de inmediato.

Durante el recibimiento de la prensa en las instalaciones, los directivos también destacaron algunos resultados del 5to Reporte de Sostenibilidad de Adium que destaca logros en eficiencia energética (el75% de la energía que utiliza toda la planta es energía limpia), gestión de agua (tiene 2 plantas de tratamiento de agua para su reutilización) y residuos, reducción de emisiones y programas de impacto.

La planta local en números

900 es la cantidad de empleos que genera actualmente Adium San Juan.

50 son los millones de unidades que produce Adium San Juan al año.

100 son los millones de dólares anuales que la planta local exporta en medicamentos.