Orrego inauguró la renovada Calle 5 y anunció más obras para dos calles clave de Rawson Durante el acto de apertura de la repavimentación e iluminación de Calle 5, el gobernador confirmó que se intervendrán también las calles Lemos y Meglioli. La inversión total supera los 8.200 millones de pesos.

Este jueves, el gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de la obra de ensanche, repavimentación e iluminación de Calle 5, en el tramo comprendido entre calle Frías e Hipólito Yrigoyen Rawson y Pocito. En ese marco, anunció dos nuevas intervenciones viales estratégicas para mejorar aún más la conectividad en el Gran San Juan, especificamente en el departamento Rawson.

Las nuevas obras anunciadas comprenden:

Ensanche y pavimentación de calle Lemos , entre República del Líbano y Calle 5.

, entre República del Líbano y Calle 5. Repavimentación de calle Meglioli, entre Calle 5 y República del Líbano.

La intervención inaugurada este jueves representa una de las obras más importantes de la provincia. Abarca 2,16 kilómetros de calzada, con doble carril por sentido, bicisenda, veredas renovadas, arbolado y servicios subterráneos (agua potable, cloacas y gas natural). La inversión acumulada supera los $7.900 millones y generó más de 110 puestos de trabajo directos durante su ejecución.

Además, se construyó un canal de hormigón bajo el bulevar central que reemplaza los antiguos ramos regadores 11 y 12, mejorando el sistema de riego de la zona. También se incorporaron rampas para personas con discapacidad, dársenas para colectivos, cunetas de hormigón, señalización moderna e iluminación integral.

Obra de iluminación: inversión superior a los $303 millones

La obra de alumbrado público abarcó el mismo tramo de Calle 5. Se instalaron 76 columnas metálicas de doble brazo (11 metros de altura) sobre el costado norte, y 126 columnas rectas de 3 metros para la bicisenda, sobre el costado sur, con un total de 278 luminarias LED. El monto invertido fue de $303.511.707,73, con un plazo de ejecución de 7 meses.

Estas mejoras complementan la infraestructura vial y potencian el valor urbano de la zona, ofreciendo mayor seguridad y confort tanto para conductores como para peatones y ciclistas.

Obras con impacto provincial

La obra de Calle 5 se enmarca en el plan de desarrollo urbano sostenible que lleva adelante el Gobierno de San Juan, respondiendo al crecimiento poblacional y a la alta demanda de tránsito liviano y pesado entre Rawson y Pocito. Con esta inauguración, sumada a los nuevos anuncios, la provincia fortalece su infraestructura vial con una mirada de largo plazo.