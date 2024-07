Orrego sobre el anuncio minero: “Es una de las noticias más importantes de los últimos años para San Juan” El gobernador se mostró eufórico por la llegada de la minera más importante del mundo.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, resaltó la importancia para San Juan el acuerdo de las empresas Lundin Mining y BHP para desarrollar los proyectos de cobre Filo del Sol y Josemaria en la provincia. “Es una de las noticias mas importantes de los últimos años para San Juan”, evaluó el mandatario este martes en rueda de prensa.

“BHP es la compañía minera más importante del mundo, opera en cobre sobre todo y va a invertir en San Juan. Es una de las noticias más importantes en los últimos años para San Juan, porque genera oportunidades. Hay que esperar que se homologue este acuerdo en los países de origen, Estados Unidos, Australia y Canadá, pero esto va a generar oportunidades para todos los sanjuaninos”, indicó el gobernador.

El mandatario subrayó nuevamente que el acuerdo tendrá un gran impacto a nivel internacional: “BHP es un jugador más que importante en esto, es el número uno de las empresas mineras en el mundo”.

Sí, sí, me han llamado ayer, en el mismo momento que me informaron las autoridades de José María, me informaron, tuvimos que esperar media hora que se publica para que ya, yo les dije, manejen ustedes, por supuesto, la comunicación como corresponde, porque en esto manejen la comunicación, cuándo y los tiempos, así que han sido ellos que, pero bueno, la verdad que se difundió en todo el mundo y bueno, obviamente se enteraron”, explicó Orrego.

También reveló que del acuerdo se enteró apenas minutos antes que se concretara, aunque tanto autoridades de José María como de BHP lo contactaron para adelantar la novedad.

