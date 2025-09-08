La industria de San Juan pide obra pública de rutas nacionales y ferrocarriles Los temas se repiten porque no tienen respuesta de Nación, dijo Ricardo Palacios.

La Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió en Córdoba para festejar su día nacional y desde ahí lanzaron un decálogo de los temas centrales para el desarrollo. Está organizado en puntos rectores, con los que es necesario avanzar para que además de salir de la crisis actual, las empresas puedan crecer y volverse competitivas. Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, dijo que son debates que ya vienen dándose, pero al no haber tenido respuestas de Nación, tienen que insistir en ellos. Además, dijo que para provincias como San Juan lo más importante es la mejora e incorporación de infraestructura vial, para poder ganarle a uno de los mayores pesos que tienen a la hora de competir, que son las distancias frente a las grandes ciudades.

Los diez puntos en los que se enfocó la industria a nivel nacional se dieron a conocer en los actos en Córdoba y cuentan con el respaldo de uniones industriales de todo el país, incluida la sanjuanina. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, dijo que quieren que estos principios sirvan para avanzar en un nuevo contrato productivo. Esto en medio de una crisis de consumo que enfrenta el sector en todo el país, además de bajas de puestos de trabajo y crisis a la hora de poder competir con las importaciones que están ingresando al país. Los diez puntos son: institucionalidad y vínculo público-privado, orden macroeconómico, competitividad sistémica, exportaciones e inserción internacional, desarrollo federal equilibrado, modernización laboral, financiamiento productivo, inversión en infraestructura y logística, capacitación, innovación y tecnología, compromiso con la ética y sustentabilidad.

El presidente de la UISJ dijo que lo que se busca con este texto es “medidas de fondo, en lugar de parches o decisiones cortoplacistas”. Para él lo más importante es “pensar medidas a largo y mediano plazo tanto para el país como para la industria de San Juan”. Aseguró que la situación actual de los industriales es una acumulación de problemas que viene desde hace varios gobiernos. “Este decálogo es una forma de refrescar solicitudes anteriores, como las que estaban en el Libro Blanco de la industria”, dijo. Esto, explicó, se debe a que “se vienen reclamando las mismas herramientas, pero la falta de respuestas nos lleva a todo el tiempo seguir con los mismos pedidos”.

Para el sanjuanino, todos los puntos son centrales, pero en San Juan el de mayor impacto tiene que ver con la infraestructura vial. “Es lo que necesita el país para progresar, es lo que hoy tiene mayor impacto en San Juan porque es lo que necesitamos para poder trasladar nuestros productos”, explicó. El empresario puso el foco en el mantenimiento de las rutas, que hoy son la vía de traslado de la mayor parte de los productos locales a otras provincias o países, pero que también tiene incidencia en el ingreso de materia prima. Mientras mejor sean las vías terrestres, menos costos tienen.

A su vez, dijo que en el país es necesario pensar también en una red ferroviaria. Según el cálculo que tienen desde la institución, pueden tener un incremento de costos para producir de un 30% por la logística. Con la posibilidad de sacar sus productos vía trenes y también traer el material necesario con este sistema, podrían ahorrar un porcentaje de estos costos. Por eso, dijo, es fundamental que vuelva a activarse la obra pública desde Nación.

Con respecto a los otros puntos del decálogo, que incorpora también definiciones sobre las leyes laborales, que aseguró que “son de hace 60 años y hoy necesitamos una normativa que permita crear puestos de trabajo”. También se refirió a la falta de crédito como otro eje local, ya que dijo que sufren “asfixia por las tasas”. “Hace años que la industria argentina fue excluida del mercado internacional”.

Debaten Ingresos Brutos: la experiencia de San Juan

Durante el festejo del Día de la Industria en Córdoba, el gobernador de esa provincia, Martín Llaryola, anunció que enviarían una ley a la Legislatura provincial para hacer una quita de Ingresos Brutos a las industrias locales. En San Juan, los industriales recordaron que ya hubo una normativa similar, pero que esta terminó siendo dada de baja por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cambio, aplicaron un sistema de reducción de tasas locales que incentiva el empleo. Sobre el funcionamiento del mismo, Ricardo Palacios de la Unión Industrial de San Juan dijo que está dando resultados para prácticamente todas las empresas.

Sobre la iniciativa de Córdoba, Palacios dijo que “toda reducción o eliminación de impuestos distorsivos como es Ingresos Brutos es importante”. Aun así, dijo que en la provincia en la actualidad la situación es similar a la que busca crear Llaryola. “Después de que la Corte eliminó la exención que tenía la provincia, por una denuncia de empresas internacionales que operaban acá, se creó el SEMOFI, que es un bono que compensa este valor y hoy está vigente”, recordó. Este sistema, que implementaron después del revés judicial, permite a cada industria no tener que pagar 3 millones de pesos en impuestos locales por cada trabajador sanjuanino en su nómina. Esto, explicó, ayuda más a quienes más trabajo dan, aunque no tengan tantas ganancias.

La medida que propone el gobernador de Córdoba funcionará como una promoción industrial y deberá pasar antes por el Poder Legislativo provincial. La iniciativa alcanzará a aquellas industrias que facturen hasta 3.200 millones de pesos anuales, ya que pasarán a pagar 0 por ciento de Ingresos Brutos. A la vez, propuso ampliar en 10 mil millones el cupo presupuestario tributario para Leyes de Promoción Industrial vigentes en esta provincia. La normativa que tenía San Juan era similar, con una quita a todas las industrias manufactureras locales, pero fue considerada por el máximo tribunal argentino como injusta para las empresas nacionales funcionaba en el territorio local y sí debían pagar. Por eso, tras pasar por varias instancias y tribunales, exigieron derogarla.