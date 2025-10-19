Para un inversor de EEUU, San Juan puede ser “un centro de desarrollo de Software” Bridgenext, que compró la sanjuanina Folcode, visitó la oficina local, donde quieren hacer crecer un 50% en 2026.

John Castleman es el CEO de Bridgenext, la empresa que en 2024 adquirió Folcode, una startup sanjuanina que desarrolla software y brinda servicios digitales. El estadounidense llegó por primera vez a la provincia esta semana, para conocer la sede local y también para anunciar dos proyectos claves que tienen para esta oficina. El primero será la llegada durante un año de un grupo de ingenieros y diseñadores de la India, que se mudarán para participar de un proyecto en conjunto. Pero, además, adelantó que en 2026 tienen planeado un crecimiento de la contratación en un 50%, lo que implicará sumar unos 40 profesionales de la provincia. El extranjero aseguró que San Juan tiene las condiciones para ser “un centro de desarrollo de software” para exportar a todo el mundo.

En una entrevista exclusiva a DIARIO DE CUYO, Castleman contó cuáles fueron los resultados de haber adquirido hace más de un año y medio la empresa sanjuanina. Bridgenext es una de las desarrolladoras más importantes del mundo y ya se había fijado en el mercado latinoamericano. Pero fue decisión de él llegar a Argentina y ahí fue cuando conoció Folcode, una empresa que tres sanjuaninos crearon durante la pandemia. Según dijo, buscaban “un socio que hubiera demostrado la capacidad de desarrollar a su gente y de realizar trabajos de ingeniería de software de alta gama”.

A esto se sumó otra característica que valora: “que nuestra gente lidere a nuestros clientes y aporte más a la mesa que solo habilidades de ingeniería, que ayude a reflexionar sobre los problemas que están tratando de resolver y luego ejecute el trabajo”. En este sentido, dijo, el equipo latinoamericano que lideran en San Juan, ya que una parte de los trabajadores están en otras provincias y países de la región, tiene la capacidad de ser “protagonistas”. Esto, agregó el sanjuanino Hernán García, que hoy es gerente para Latinoamérica de Bridgenext, es algo que “viene en el ADN argentino, donde tenemos que resolver problemas constantemente”.

Por eso, sumó Castleman, quieren seguir apostando por el mercado local y dijo que “San Juan es una ciudad a la que nos gustaría atraer talento”. Frente a esto, apostarán porque sea la sede que más crezca de todas las que tienen en el mundo. “Durante este año hubo un crecimiento cercano al 100%”, aseguró. Hoy la planta de trabajadores se acerca a los 100, con 35 de San Juan. En la próxima etapa, donde quieren acercarse a las 140 personas, entre diseñadores e ingenieros en software y buscarán priorizar el talento sanjuanino. “En la etapa anterior buscamos habilidades especializadas, pero ahora queremos formar personas”, detalló García.

Parte de este trabajo de crecimiento tiene que ver con la llegada de cinco profesionales de la India. Castleman contó que son los encargados de un proyecto que ya tienen en movimiento, ya que las primeras oficinas en el exterior que lanzó Bridgenext fueron en este país asiático. Ahora quieren que estos integrantes se sumen al equipo sanjuanino y dijo que esperan que haya una sinergia y aprendizaje en conjunto. No descartan que, en una próxima etapa, habrá sanjuaninos que viajen a India o Estados Unidos, para que puedan compartir parte de esas habilidades con otros integrantes de la compañía.

El potencial del sector

Castleman aseguró que los servicios digitales son una industria que sigue creciendo y que es probable que continúe este camino. “En los últimos 25 años el negocio se amplió y no hubo la cantidad de ingenieros en software en Estados Unidos para cubrir la demanda”, contó. Esto los llevó a ampliar a India, país en el que encontraron talentos que cumplían con los estándares. Luego de esto fue que empezaron a explorar Latinoamérica, ya que en Asia tenían un problema con la diferencia de horarios. Cuando compraron Folcode, encontraron que había buena sinergia entre el estilo de trabajo de Bridgenext y el de la firma sanjuanina. Además, encontraron que había “entusiasmo por tener clientes internacionales” en el equipo local.

A futuro, explicó el empresario, creen que seguirán teniendo un aumento en la demanda y por eso dijo que tener oficinas el Latinoamérica es clave. “Esperamos poder seguir invirtiendo en San Juan antes de que la competencia lo descubra”, agregó, aunque dijo que puede haber más interesados, por lo que espera un crecimiento de este sector. A su vez, dijo que un mayor interés de la industria puede generar un trabajo conjunto con las universidades y que crezca la oferta de profeisonales. Hernán García dijo que en la actualidad no existen limitantes para trabajar desde la provincia en estos rubros, ya que solo hace falta el talento y a conexión a internet.

En cuanto al impacto de la IA, el norteamericano analizó que “toda nueva tecnología es un desafío y una oportunidad”. Si bien dijo que puede ser amenazante para algunos trabajos, hoy se encuentran trabajando en “acompañar a nuestros clientes que buscan descubrir cómo incorporarla”.