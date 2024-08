Paritaria docente: Gobierno ofreció 5% para agosto y septiembre y 10 puntos al nomenclador Tanto sindicalistas como representantes del Ministerio de Hacienda y Educación mantuvieron un encuentro hasta altas horas de la noche.

Este lunes, se dio una ardua reunión entre gremios docentes y Gobierno para avanzar con la paritaria. Luego de varias horas, el Gobierno ofreció incrementar el salario en un 5% en agosto, 5% en septiembre y 10 puntos al nomenclador docente, otorgado mitad y mitad para agosto y septiembre.

“A la parte trabajadora ofrecieron un 5% para agosto sobre el valor índice del mes anterior, 5 % septiembre sobre el valor índice del mes de agosto y la asignación de 10 puntos en el nomenclador docente aplicado: cinco puntos para el mes de agosto, cinco puntos para el mes de septiembre”, dijo Karina Navarro, secretaria general de UDA, ante los medios. Asimismo sostuvo que “no hay acuerdo y se consultará a las bases para decidir”.

Los representantes de los tres gremios, UDAP, UDA y AMET llegaron a las oficinas de Educación a las 14. Uno de los pedidos que llevaban es que la paritaria continuara con discusiones mensuales, como vienen haciendo desde febrero de este año, en lugar de pasar a un modelo trimestral como solicitó Gobierno. La suma que ofreció Hacienda no convenció a los representantes de los docentes, por lo que no aceptaron la alternativa inicial. Tras esto plantearon algunas propuestas, que desde los ministerios no aceptaron. Cerca de las 18 hubo un cuarto intermedio, donde los sindicatos discutieron alternativas.

Finalmente, pasadas las 21:30, la esperanza de un acuerdo empezó a decaer y fue ahí que discutieron la alternativa de un cuarto intermedio extendido. Pasada la medianoche, el encuentro terminó y todos sus representantes bajarán a las bases lo ofrecido y estiman que el lunes 12, volverán con una respuesta.