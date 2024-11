Planean rastrear casa por casa a los beneficiarios sanjuaninos de tarifa social de luz que no solicitaron el subsidio El EPRE pedirá colaboración a los municipios y Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Cuando hace un mes el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) recibió de la Secretaría de Energía de la Nación el listado de sanjuaninos que tenían tarifa social y no se habían inscripto en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), empezó un proceso para notificar a los 11.476 usuarios que, si mantienen su condición social, llenen el formulario para poder acceder al beneficio.

Claro, es que aquellos que tenían tarifa social y no se anotaron, por defecto la Secretaría de Energía entiende que no necesitan esa ayuda y les empezarán a facturar la tarifa plena, con lo que en estos tiempos implica. Esto ocurrirá este mismo mes, por eso el apuro de las autoridades para que todos aquellos a los que les corresponden llenen el formulario del RASE.

Es por eso que el EPRE decidió ir un poco más allá y sumar en la tarea de localizar a esos usuarios a los municipios, a los que se les entregó coordenadas geográficas de esos domicilios, además de operativos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia.

No es la primera vez que esta dependencia se vale de las comunas para llegar a hogares vulnerables que entienden que en algunos casos no se inscribieron por desconocimiento o que no contaban con las herramientas para hacerlo (Internet). En el operativo anterior, llegaron a identificar unos 6.000 hogares que no se habían anotado y estaban las condiciones sociales de hacerlo.

En tanto que con respecto a los usuarios de electricidad de los otros niveles, en el EPRE que en N1 (altos ingresos) quedó alrededor del 26% de los hogares, en N2 (ingresos bajos) el 56% y en N3 (ingresos medios) el 18%.

Para inscribirse al RASE, deben hacer click ACÁ