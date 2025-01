Presunta estafa a la OSP: piden que denuncien porque creen que hay más casos Más de 50 casos sospechosos en Iglesia podrían destapar un accionar ilegal de profesionales.

Las primeras sospechas en la Obra Social Provincia de que había prácticas médicas autorizadas de forma irregular empezaron hacia fines del año pasado, con cuatro o cinco reclamos de usuarios. Pero el pasado miércoles en Iglesia se encendió la polémica por lo que podrían ser más de 50 estafas, todas en una misma clínica. Ahora, las autoridades solicitaron a los afiliados que revisen su historia clínica, disponible en CIDI, porque no descartan que haya muchos más casos similares. En principio, esperan que aparezcan los afectados del departamento del norte, para avanzar en una denuncia penal, pero creen que podría replicarse la situación en toda la provincia.

Por el momento hay un solo caso comprobado anterior al escándalo en Iglesia, fue en octubre y no se conoció públicamente. Determinaron que un médico autorizó un procedimiento médico que nunca existió a un paciente que no estaba al tanto. El objetivo detrás de la maniobra es recibir el cobro de la consulta o procedimiento que no se realizó. Cuando se produce algo así y no lo detectan, la Obra Social Provincia termina pagándole al profesional, por lo que la estafa es al organismo público, explicó el interventor Rodolfo Fasoli. En su momento, cuando llegó la denuncia del afiliado, hicieron una doble auditoría, confirmaron lo que sucedió y terminaron sacando al médico del padrón de profesionales habilitados.

La actual situación es más compleja y podría haber una gran cantidad de involucrados, incluso más de los que denunciaron en un medio iglesiano. Hasta el momento las autoridades tienen versiones periodísticas de un medio departamental. En estas indican que afiliados de la OSP descubrieron que les habían autorizado consultas médicas y análisis bioquímicos profesionales de la Clínica Argentina, una institución privada, que ellos no reconocían. Fasoli agregó que, al no tener todavía denuncias formales, no tienen más detalles, como por ejemplo si los estudios que dicen ser falsos se hicieron en uno o los dos laboratorios privados que hay en el departamento.

Por eso la clave para que avance la investigación es que se sumen denuncias, insistió Fasoli. Es que por el momento están haciendo una investigación interna en la obra social, incluso junto a profesionales bioquímicos. Esto a fin de que, si encuentran algún caso que pueda interpretarse como irregular, puedan actuar de oficio. Pero si aparecen afiliados que hayan sufrido las presuntas estafas, el avance podría ser más rápido, tanto a través de una denuncia penal como en lo administrativo.

En la Justicia, agregó el interventor, pueden presentar denuncias por estafa, falsificación de documentos públicos y fraude. En este caso actuarían de la mano de la Fiscalía de Estado, a cargo de defender los intereses del Estado, ya que la principal perjudicada en términos económicos es la OSP. En paralelo, los afiliados también pueden ir solos por el lado penal, aunque Fasoli hizo la salvedad de que esto se aplica a quienes les aparece una consulta a la que no asistieron. “En ese caso el perjuicio está en que pierden la oportunidad de realizar otras prácticas autorizadas”, detalló el funcionario. A su vez descartó que haya encarecido el monto de los descuentos en los recibos de sueldo de los trabajadores y jubilados afiliados.

Además de poder accionar en la Justicia, la aparición de las denuncias le servirá a las autoridades provinciales para accionar contra quienes son responsables, en caso de que se compruebe la estafa. Fasoli dijo que analizarán la responsabilidad de médicos, laboratorios y también de la clínica que quedó señalada en el caso de Iglesia. Este caso es particular, ya que en la primera versión señalan una cantidad muy grande, que al funcionario sorprendió también por ser en una comunidad chica. Incluso dijo que no se descarta que en caso de que se comprueben los hechos y el vínculo de la institución, podría también quedar inhabilitada, al igual que uno o más laboratorio si hay también pruebas contra ellos. Esto haría necesario que el Ministerio de Salud intervenga para garantizar la atención en el departamento.

Si bien hasta el momento todo el trabajo que se está haciendo parte del puñado de casos que encontraron en el Gran San Juan y a partir del escándalo iglesiano, las autoridades sospechan que puede crecer el número. Por eso también pidieron a los usuarios de la OSP que usen el nuevo sistema, que incluye una cartilla médica que pueden consultar y el carnet digital. De esta manera podrán consultar en el momento cuáles fueron los últimos procedimientos y consultas que les autorizaron. De detectar algo irregular, Fasoli dijo que desde la institución los convocarán a hacer la doble auditoría, al igual que en el caso que se comprobó.

> Dónde denunciar

La OSP pidió a los afiliados que crean que pueden haber sido víctimas que inicien el expediente de forma presencial por la institución. También recibirán consultas a través la web https://www.obrasocial.sanjuan.gob.ar/ y los teléfonos allí indicados.