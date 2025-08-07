Proveedores piden saber qué licitará Vicuña y tener luego una devolución Las cámaras locales se reunieron a puertas cerradas para acordar cómo trabajarán con el gigante.

Las cámaras empresariales y de proveedores mineros se sentaron a dialogar con Vicuña y dejaron pedidos de cara a las licitaciones que se vienen. Solicitaron saber qué contratos necesitará la minera, para prepararse. Además, en caso de no ganar el concurso de precios, pedirán que les hagan una devolución para poder mejorar. A esto se suma un pedido de que haya alguien de la compañía en comunicación directa. En estos hubo acuerdo mayoritario y si bien no hubo una respuesta oficial, la operadora tomó nota de lo solicitado. El balance de los sanjuaninos resaltó que se abrió una instancia de diálogo directo sobre los contratos.

La reunión entre los sanjuaninos y el Country Director de Vicuña, José Morea, era algo que venían pidiendo los locales, luego de que se conociera que el integrante de BHP era la nueva cabeza del proyecto. Apenas terminado Argentina Cobre, el evento en el que fue la primera aparición pública del director, hubo un cara a cara con los proveedores, que hoy discuten una ley que los regule y también están pidiendo tener más contratos dentro del proyecto. Estuvieron presentes CASEMI y CAPRIMSA como proveedores, CADIM que agrupa profesionales, la Unión Industrial de San Juan y la Cámara de la Construcción.

Juan Pablo Delgado, de CASEMI, dijo que fue “una reunión muy interesante, en la que cada uno pudo expresarse y donde pudimos contarles cómo vemos de afuera el proyecto”. La voluntad de diálogo fue algo que rescató el empresario, quien dijo que existe la posibilidad de que haya más reuniones como esta en el futuro. Además, uno de los pedidos fue el de tener vínculo directo con alguien jerárquico de la empresa en el futuro, a quien tengan acceso fácil.

Este punto también lo compartió CAPRIMSA, aseguró su presidente Fernando Godoy. Además, también tuvieron en común con la otra cámara la necesidad de conocer con anticipación qué licitaciones tendrá la empresa para poder prepararse. “Les pedimos información general, pero con cierto detalle unos 3 a 6 meses antes, porque si no las pymes no pueden prepararse. También hubo acuerdo entre las dos asociaciones en que Vicuña debe dar una devolución a quienes no ganen las compulsas para poder mejorar aquello que les impidió acceder. Delgado agregó que esto es algo que venían pidiendo porque “sin saber el detalle se genera más incertidumbre y además participar implica invertir tiempo y mucho dinero”.

En cuanto al clima que quedó después del encuentro, Delgado dijo que tuvieron la oportunidad de “transmitir la expectativa de los socios, planteamos también el hecho de que las pocas obras que están hoy avanzando están en manos de empresas de afuera y que esto pone en riesgo la licencia social”, dijo en referencia a contratos con firmas de Chile o incluso otras provincias que firmó la empresa. Dijo que hubo voluntad de escucha y que les explicaron que hoy el proyecto transita procesos internos importantes.

Godoy por su parte dijo que la reunión es positiva, pero que el balance final llegará cuando tengan respuesta a los pedidos que dejaron en el encuentro. “Vamos a esperar la respuesta al petitorio y también vamos a mantener informado al ministerio de Minería, yo he participado en otras reuniones buenas y casi nunca dan resultado”, dijo. También pidió tener un encuentro sólo con su cámara con los responsables de Vicuña.