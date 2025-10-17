Referentes de bodegas y personalidades del mundo del vino protagonizaron una cata a ciegas por el Concurso Guarda 14 En el Hotel Diplomatic, se desarrolló la sesión de cata a ciegas del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda 14, La gala de premiación será el próximo 6 de noviembre.

En el elegante entorno del Hotel Diplomatic, se desarrolló la sesión de cata a ciegas del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda 14, organizado por Diario Los Andes y dirigido técnicamente por la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi.

Cata a ciegas: protocolo y normas internacionales

El certamen —que se rige por las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV)— avanza con una metodología que prioriza la transparencia, la trazabilidad y la imparcialidad en cada evaluación. Durante la sesión, los jurados analizaron las muestras sin conocer su identidad. Las botellas de distintas bodegas llegaron cubiertas, sin cápsulas ni etiquetas, en empaques uniformes que impidieron su reconocimiento visual.

Las normas de la OIV establecen, además, que los jurados no pueden acceder a las salas donde se abren y codifican las botellas, garantizando una cadena de anonimato inviolable. El protocolo también limita la cantidad de degustaciones por jornada , asegurando condiciones sensoriales óptimas. Este nivel de sistemática busca blindar el proceso frente a influencias externas y asegurar igualdad de condiciones para todas las muestras.

Un jurado heterogéneo y de excelencia

Uno de los sellos distintivos del concurso es la idoneidad y prestigio de su jurado. La edición 2025 reunió a especialistas de reconocido prestigio, entre enólogos de excelentes bodegas, ingenieros agrónomos, sommeliers y comunicadores del vino, provenientes de distintas provincias argentinas y del extranjero.

Entre las figuras destacadas presentes del mundo del vino y las bodegas se encuentran Walter Bressia, Sergio Coria, Fabricio Portelli, Mariano Di Paola y Silvio Alberto, referentes indiscutidos del mundo del vino y las bodegas, que aportaron su experiencia y mirada técnica a la jornada de evaluación.