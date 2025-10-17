Diario de Cuyo | HOME | Economía
Referentes de bodegas y personalidades del mundo del vino protagonizaron una cata a ciegas por el Concurso Guarda 14

En el Hotel Diplomatic, se desarrolló la sesión de cata a ciegas del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda 14, La gala de premiación será el próximo 6 de noviembre.

Por Redacción Diario de Cuyo

En el elegante entorno del Hotel Diplomatic, se desarrolló la sesión de cata a ciegas del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda 14, organizado por Diario Los Andes y dirigido técnicamente por la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi.

Cata a ciegas: protocolo y normas internacionales

El certamen —que se rige por las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV)— avanza con una metodología que prioriza la transparencia, la trazabilidad y la imparcialidad en cada evaluación. Durante la sesión, los jurados analizaron las muestras sin conocer su identidad. Las botellas de distintas bodegas llegaron cubiertas, sin cápsulas ni etiquetas, en empaques uniformes que impidieron su reconocimiento visual.

Las normas de la OIV establecen, además, que los jurados no pueden acceder a las salas donde se abren y codifican las botellas, garantizando una cadena de anonimato inviolable. El protocolo también limita la cantidad de degustaciones por jornada , asegurando condiciones sensoriales óptimas. Este nivel de sistemática busca blindar el proceso frente a influencias externas y asegurar igualdad de condiciones para todas las muestras.

Un jurado heterogéneo y de excelencia

Uno de los sellos distintivos del concurso es la idoneidad y prestigio de su jurado. La edición 2025 reunió a especialistas de reconocido prestigio, entre enólogos de excelentes bodegas, ingenieros agrónomos, sommeliers y comunicadores del vino, provenientes de distintas provincias argentinas y del extranjero.

Entre las figuras destacadas presentes del mundo del vino y las bodegas se encuentran Walter Bressia, Sergio Coria, Fabricio Portelli, Mariano Di Paola y Silvio Alberto, referentes indiscutidos del mundo del vino y las bodegas, que aportaron su experiencia y mirada técnica a la jornada de evaluación.
Bajo la dirección de Cristina Pandolfi, el panel trabajó de manera coordinada, asegurando el cumplimiento estricto de los estándares internacionales y la coherencia metodológica en todas las etapas de la cata. “La diversidad y experiencia de los jurados jerarquiza al certamen y garantiza resultados de calidad técnica y credibilidad profesional”, destacó Pandolfi durante la jornada.

Próxima cita: gala de premiación el 6 de noviembre

Los resultados finales del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda 14 se conocerán el 6 de noviembre, en una gala de premiación que distinguirá a los vinos y espirituosas ganadores con medallas Gran Oro, Oro y Plata.

El evento reunirá a productores, comunicadores y referentes del sector vitivinícola, en un cierre que celebrará la excelencia, la transparencia y el espíritu innovador de esta edición.

 

Fuente: Los Andes

