Orrego, con el RIGI ya convertido en ley: “Se ha priorizado los intereses de San Juan” Las empresas no podrán usar el beneficio hasta que se haya dado ese paso clave.

Con 21 votos positivos frente a 14 negativos, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La amplia mayoría se consiguió tras un encendido debate de más de cinco horas, en el que hubo cruces entre los legisladores. La victoria del proyecto que presentó el Ejecutivo provincial contó con apoyo de sus propios legisladores, socios y algunos peronistas. Tras el debate político, surgen las expectativas de cuándo empezarán a verse resultados, pero para esto falta un paso clave. Se trata de la reglamentación que debe hacer el Ministerio de Economía de Luis Caputo. Esto lo reafirmó el gobernador Marcelo Orrego, quien le dijo a DIARIO DE CUYO que la medida “debe confluir con otros factores para que esto sea posible” (ver aparte).

Lo que se resolvió ayer en la Legislatura es la adhesión de San Juan al régimen que integra la Ley Bases que votó el Congreso de la Nación. Esta necesitaba de este paso, pero no es el único que quedaba pendiente y, por lo tanto, no abre las puertas inmediatamente a la adhesión de proyectos a los beneficios de la ley. Hay dos procesos pendientes, uno de ellos, que lleva semanas de debate en Nación y que todavía no tiene resolución: la reglamentación de la ley. A su vez, a nivel local deben esperar a que se promulgue y publique lo que votaron los legisladores.

El paso nacional es el más importante, porque define la letra chica de lo que se viene. Por ejemplo, se sabrá cuál es la autoridad de aplicación y cómo trabajará. Este órgano debe aprobar qué proyectos de inversión cumplen o no los requisitos para tener 30 años de beneficios. En un ejemplo sanjuanino: será quien diga si un gigante como Josemaría y Filo del Sol puede acceder al régimen de incentivo y en qué condiciones.

Esta falta de definición de Nación fue uno de los argumentos que esgrimieron los diputados que no querían votar la adhesión total al régimen. Durante las 5 horas de debate varios insistieron en esta postura, entre ellos Graciela Seva, Mario Herrero y la exministra Marisa López, todos del peronismo y que votaron en contra. Desde el sector oficialista respondieron con la necesidad que tiene la provincia de adherir para asegurar que, una vez esté la letra chica, se produzcan los avances en inversiones.

Hubo también una tercera posición, de aquellos que apoyaron con dudas, como el referente del Frente Renovador Franco Aranda, quien dijo que la ley no es buena y en otros lugares no funcionará, pero en San Juan sí. Luis Rueda, bloquista y exaliado del uñaquismo, dijo que de no adherir “la provincia puede aprobar nuevos impuestos y esto de todas formas no se va a hacer”. De los diputados del peronismo que votaron a favor, uno fue el calingastino Jorge Castañeda, que criticó la velocidad y falta de debate en comisiones, pero adelantó su voto favorable.

Quienes votaron en contra criticaron esta falta de diálogo previo y la celeridad del tratamiento. La diputada Fernanda Paredes, quien presentó el dictamen para que la provincia no adhiera, dijo que no se había convocado a todos los sectores. En la misma línea, otra de las integrantes de su bloque dijo que “difícilmente los empresarios solos representan a todos los sanjuaninos”. Ante esto, una de las respuestas que recibieron fue de Enzo Cornejo, del PRO, quien preguntó si “¿hace falta tanto debate si está la oportunidad de crear trabajo y crecimiento?”.

Es que a favor de la adhesión, los argumentos giraron la mayoría en torno a la necesidad de la normativa para que haya nuevos proyectos mineros o energéticos. Algunos diputados, como quien presentó el dictamen, Andrés Castro, explicaron cómo el mercado global es clave. A esta postura la repitió Carlos Jaime, del PRO, y dijo que “hay diputados en contra de capitales transnacionales y hay que recordarles que no hay forma de explotar sin ellos”.

También señalaron al peronismo, por ir en contra de un régimen de incentivo a la minería. Mónica González comparó la norma con el acuerdo que hizo Cristina Kirchner con Chevron. Dijo que no entendía el cambio de postura y que el RIGI es “una herramienta para hacer posible lo que el mundo necesita”. Los opositores respondieron que siguen apoyando la industria y que gracias a sus políticas hoy se produce en la provincia.

De parte de la oposición otra de las críticas que se repitió fue que el RIGI delega poderes de la provincia a Nación o a una corte internacional. Horacio Quiroga fue uno de los más duros al respecto y dijo que para la cámara votar esto es traicionar su propia función. Fernando Patinella, el únido diputado libertario, cruzó al peronista y aseguró que “la ley fue votada por diputados del partido en el Congreso de la Nación y debidamente debatida en este ámbito”.

Todas estas discusiones, en las que también hubo discusiones entre diputados por afirmaciones políticas, terminaron tras cinco horas de discursos externos a la hora de la votación. Había tres dictámenes de comisiones: el de mayoría, que planteaba la adhesión total de la provincia al RIGI. Luego, la diputada Paredes presentó uno para no adherir a la parte de beneficios fiscales por considerarla innecesaria y prohibir la aplicación de las partes en las que, consideró, la provincia cede soberanía. El tercer dictamen lo presentó Leopoldo Soler, de Ullum, quien pidió adherir en general y no a los artículos que prohíben imponer impuestos a la provincia. Finalmente, solo alcanzaron a votar el primero de estos, ya que se llevó el grueso de los votos.

ENTREVISTA

Marcelo Orrego – Gobernador de San Juan

-A nivel votos, con el resultado de 21 diputados aprobando la adhesión al RIGI y 14 que se manifestaron en contra, ¿ese balance es mejor o peor de los números que usted esperaba?

– Es muy positivo para San Juan que haya sido aprobado, y que esto haya sucedido por amplio margen es aún una mejor señal. Cada diputado es responsable por su voto, y me alegra ver que se ha priorizado los intereses de San Juan, fomentando las inversiones que generan empleo y crecimiento.

-Con la adhesión ya convertida en ley, ¿qué sigue ahora en el camino para que arranque la gran minería del cobre en San Juan?

-Este es un paso importante y entendemos que debe confluir con otros factores para que esto sea posible. Por un lado, la voluntad por parte de las empresas privadas que elijan avanzar en la inversiones en nuestra provincia, entre muchas otras opciones. Aunque ya tuvimos una clara señal previa de BHP, que con el solo hecho de que estuviera el proyecto de adhesión en la Legislatura, optó por hacer una fuerte inversión en San Juan. Por el otro, un Estado nacional que genere las condiciones para que las inversiones sean posibles, como ha sucedido con el RIGI. Por último, un Estado provincial que debe posicionarse como un destino atractivo de inversiones, modernizando y haciendo más eficientes los procedimientos relacionados con el fomento de las inversiones, la regulación y el control de las mismas. Un gobierno que vele para que la riqueza generada se traduzca en un proceso de desarrollo sostenible para la provincia.

-Este resultado, ¿es un logro político de su gestión?

MIRA TAMBIÉN La actividad industrial cayó 19,5% en junio y acumuló 13 meses consecutivos en baja

-Estos resultados no son logros del Gobierno sino de la provincia. Desde el comienzo de nuestro mandato estamos trabajando sin descanso para facilitar las condiciones para desarrollar el potencial productivo de nuestra provincia, desde la agroindustria, las energías alternativas, los servicios, entre otros. El objetivo último es generar más crecimiento, empleo e inclusión para que cada familia sanjuanina viva mejor.

Cómo votó cada diputado sanjuanino

A favor de la adhesión

* Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo)

* Eduardo Andrés Castro (Producción y Trabajo)

* Gustavo Núñez (Producción y Trabajo)

* Jorge Ripoll (Producción y Trabajo)

MIRA TAMBIÉN El dólar blue no encuentra piso: anotó su cuarta baja en seis días

* Juan de la Cruz Córdoba

(Producción y Trabajo)

* Marcela Quiroga (Producción y Trabajo)

* María Rita Lascano (Producción y Trabajo)

* Mónica González (Producción y Trabajo)

* Rosana Luque (Producción y Trabajo)

* Enzo Cornejo (PRO)

* Alejandra Leonardo (UCR)

* Gustavo Usin (Actuar)

MIRA TAMBIÉN San Juan adhirió al RIGI: el orreguismo logró la aprobación acompañado de votos de aliados y algunos peronistas

* Fernando Patinella

(La Libertad Avanza)

* Pedro Albagli

(Partido Justicialista)

* Jorge Castañeda

(Partido Justicialista)

* Omar Ortiz (Partido Justicialista)

* Franco Aranda (Frente Renovador)

* Miguel Atampiz (Bloquismo)

* Gustavo Deguer (Bloquismo)

* Luis Rueda (Bloquismo)

* Andrés Marcelo Mallea (Bloque del Este)

En contra de la adhesión

*Cristina López de Abarca

(Partido Justicialista)

* Emilio Escudero

(Partido Justicialista)

* Fernanda Paredes

(Partido Justicialista)

* Graciela Seva

(San Juan Vuelve)

* Gabriel Sánchez (San Juan Te Quiero)

* Horacio Quiroga (Frente Grande)

* Juan Carlos Quiroga Moyano

(Partido Justicialista)

* Leopoldo Soler (Mejor Nosotros)

* Marisa López (Partido Justicialista)

* Miguel Vega (Partido Justicialista)

* Mario Herrero (San Juan Vuelve)

* Marta Gramajo (Crecer)

* Stella Maris Caparrós (Partido Justicialista)

* Sonia Ferreyra (Partido Justicialista)